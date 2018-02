Usera acogerá la primera adaptación al castellano de 'For Colored Girls' tras el éxito en Broadway y premios Emmy

20/02/2018 - 18:15

El programa de innovación en cultura de proximidad de la Junta de Usera, 'Mirador Usera', acogerá este miércoles a las 18.30 horas en el Auditorio de la Junta Municipal del Distrito la primera adaptación al castellano de 'For Colored Girls Who Have Considered Suicide, When the Rainbow is Enuf' tras el éxito cosechado en Broadway y los premios Tony y Emmy.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Según han informado fuentes de la junta, en 'Mirador Usera' el tejido social, espacios y centros culturales del distrito colaboran con Intermediae para desarrollar la agenda cultural del distrito.

La obra tendrá lugar tras el acto de presentación de la campaña Barrios por los Buenos Tratos con la presencia de la concejala-presidenta del distrito, Rommy Arce, y la mesa de Igualdad del Foro Local de Usera.

Tras la presentación, la compañía Alaya Theater Group representará la obra 'Para nenas negras que han considerado el suicidio, cuando el arcoíris es suficiente', de Ntozake Shange.

Se trata de la "divertida, conmovedora e inspiradora" historia de siete afroamericanas de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Nueva Orleans, que compartan sus experiencias de la vida. Juntas harán frente a los retos y victorias del camino hacia la autorrealización y la felicidad.

Este proyecto es fruto de un proceso de cinco años lanzado por la directora neoyorquina Ursula Day en 2012 que tradujo la obra al castellano con el objetivo de hacerla accesible al público en veintiún países hispanohablantes y la población hispanohablante mundial.