Del Olmo reitera la insatisfacción con el modelo de financiación y pide al PSOE que Sánchez pacte con Rajoy

20/02/2018 - 18:36

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha reiterado que la Junta de Castilla y León "no está satisfecha" con el actual modelo de financiación y ha recordado a los socialistas que fueron ellos los que lo aprobaron, tras lo que ha pedido al PSOE en la Comunidad que reclame a su líder Pedro Sánchez que "se siente" con el Gobierno y "pacte lo que tiene que pactar".

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

Del Olmo se ha expresado así en respuesta a una pregunta de la procuradora socialista Virginia Barcones sobre los avances en materia de financiación autonómica y local, a la que ha recordado que la Junta siempre ha criticado "abiertamente" el modelo que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2009, "de la mano" y en la puerta de la Moncloa con Artur Mas.

"Ahí firmaron el pacto y luego nos hicieron tragar con un modelo que dijeron en el PSOE que era un traje a la medida", ha aseverado Del Olmo, quien ha criticado que ahora tengan prisa por su reforma cuando entonces "les encantó" a pesar de que "ha ido mal desde el principio" para Castilla y León.

La consejera ha señalado que en la Conferencia de Presidentes se acordó hablar de la financiación, ha habido reuniones y para Castilla y León es una "necesidad" convocar otro encuentro de los presidentes autonómicos para abordar éste y otros temas "de gran importancia".

En este contexto, ha pedido a los socialistas que reclamen a Pedro Sánchez el apoyo para aprobar cuestiones como el nuevo modelo de financiación, ya que aunque tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tiene que aprobarse en las Cortes.

"Aquí pueden preguntar lo que quieran, pero donde tienen que decir algo, si es que se atreven, es en sus comités y ejecutivas, en el PSOE, que por favor se siente --en referencia a Sánchez-- con el Gobierno y pacte lo que tiene que pactar", ha dicho Pilar del Olmo.

"IGNORADOS" POR EL PP

Por su parte, Barcones ha criticado que el Gobierno central y el propio PP nacional "ignoren" a los vecinos de Castilla y León al no cumplir con sus compromisos ni los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes, no lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera su propuesta de financiación autonómica o no convoque una nueva Conferencia.

La procuradora socialista ha advertido de que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a pesar de ser un "privilegiado" por contar con el apoyo de las Cortes, es "ignorado" por sus propios compañeros de filas del PP, al igual que los ciudadanos de la Comunidad, ha insistido.

"Son incapaces de hacerse oír", ha criticado Barcones, quien ha añadido que los 'populares' "no pintan nada" y les "ningunean" y tienen que buscar alianzas con presidentes socialistas (en referencia a los acuerdos con Asturias y Aragón firmados este lunes).

Por ello, la socialista ha pedido al PP que deje de "susurrar en los cafés" con Rajoy --en referencia a la comida con 'barones' del PP el pasado día 12-- y ha censurado la "bicefalia" entre los 'populares' de Castilla y León, ya que ni siquiera Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco entienden lo mismo en una reunión.

Virginia Barcones ha agregado que lo que soluciona los problemas de los ciudadanos es que se lleve la propuesta de financiación al CPFF y se vuelva a convocar a los presidentes autonómicos porque están en juego la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales y es "de sentido común" tener en cuenta el coste real de la prestación que se ofrece.