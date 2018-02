Catalá, sobre las acusaciones de 'el bigotes': "una justicia independiente es la mejor garantía de nuestros derechos"

20/02/2018

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este martes que no ha podido seguir la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' y presunto hombre fuerte de la 'Gürtel' en Valencia, porque estaba "trabajando" y remarcó que "una Justicia independiente es la mejor garantía de nuestros derechos".

En los pasillos del Senado, Catalá respondió de esta manera cuando fue preguntado por las declaraciones de 'El Bigotes' en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en las que le acusa de parecer "un vendedor de muñecas chochonas pidiendo Justicia ejemplar".

"He estado trabajando y no le he oído", manifestó el titular del Ministerio de Justicia, para acto seguido incidir en que "una Justicia independiente es la mejor garantía de nuestros derechos".

