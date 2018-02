Méndez de Vigo afea a Podemos que busque "excusas" para no firmar el Pacto Educativo porque "no lo quiere"

20/02/2018 - 18:57

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afeado a Podemos que busque "excusas" para no firmar el Pacto Educativo, después de que el senador de la formación morada Ramón Espinar haya criticado el MIR para docentes propuesto por el Gobierno para mejorar el sistema educativo.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que ustedes no están a favor del Pacto Educativo, están participando en él pero en el fondo no lo quieren porque a cualquier propuesta que hace alguien dicen que es insuficiente. Buscan excusas para no firmar el pacto", ha señalado Méndez de Vigo, en respuesta a una pregunta de Espinar durante el Pleno del Senado, este martes 20 de febrero.

El ministro ha defendido que el Pacto de Estado por la Educación es "necesario" y ha asegurado que así lo consideran también los docentes y la sociedad española. Por ello, ha pedido a Podemos que participe en el mismo.

Por su parte, Espinar ha criticado que el Gobierno busque "milagros" para mejorar la calidad educativa en España y ha advertido a Méndez de Vigo de que la única solución es "invertir" en la educación pública y "respetar a los docentes".

"Los mejores profesionales ya están en la educación pública española, lo que pasa es que su partido se lleva muy mal con los docentes porque cada vez que gobierna invierte poco en educación pública", ha añadido.

Méndez de Vigo ha explicado que se trata de dar "un salto de calidad" en el sistema educativo español y ha asegurado que el MIR para docentes ha sido "una medida muy apoyada" por la mitad de los 83 comparecientes en la Subcomisión del Congreso de los Diputados.

Esta fórmula, según ha puntualizado, busca "atraer a los mejores a la formación docente, adaptar la formación inicial a las necesidades actuales, configurar un sistema de acceso a la docencia basado en el esfuerzo y la vocación y potenciar la formación permanente del profesorado".