Autónomos.-Junta plantea que ayudas a autónomos se adjudiquen de forma inmediata sin concurrencia competitiva

21/02/2018 - 12:31

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha planteado una serie de medidas para agilizar la concesión de las ayudas al colectivo de autónomos, entre ellas eliminar la concurrencia competitiva, concediendo el incentivo de forma inmediata a toda persona que cumpla los requisitos, además de mantener abierto el plazo de solicitud permanentemente y hasta que se agote la partida presupuestaria destinada a ello.

Arellano, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha explicado que el actual proceso administrativo de incentivos de 'Apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo', se "alarga excesivamente, impidiendo que las ayudas lleguen en el momento oportuno".

El consejero reconoce que "no es razonable el retraso en la concesión de ayudas", por lo que ha apostado por "mejorar la eficacia y eficiencia del sistema" y ha insistido en que "se debe agilizar la tramitación administrativa para concluir con mayor ejecución presupuestaria".

Ha apuntado que "se ha logrado que el programa 72.c se ha llegado a un 60 por ciento de ejecución presupuestaria, que llega al 83 por ciento en el caso de autofinanciadas".

El consejero ha planteado una serie de medidas para agilizar la tramitación y ha abogado por un consenso con los agentes implicados y tanto de la Junta como del Gobierno, dado que supondrá la introducción de cambios normativos.

Así, se plantea eliminar la concurrencia competitiva, ya que ésta obliga a tener evaluadas todas las solicitudes para resolver ayudas. De esta forma, se concedería el incentivo de forma inmediata cuando se comprobara que cumplen requisitos. El consejero ha apuntado que permitiría además que el plazo para resolver las ayudas "se abriera de forma permanente hasta agotar el crédito disponible", lo cual "evitaría incertidumbres, dado que el establecimiento de plazos limita el acceso de emprendedores que han iniciado su actividad en otras épocas, y que se tratan de salvar con convocatorias retroactivas".

Además, con el fin de incidir en determinados sectores económicos o colectivos sociales, se arbitrarían ayudas específicas, de forma que "se lograría alcanzar el efecto deseado, pero sin distorsiones en la tramitación".

Otro cambio apuntado por Arellano se refiere a los requisitos, centrándolos en ciertos requerimientos como permanecer durante un tiempo determinado dado de alta como autónomo en el régimen de autónomos, y eliminando otros como la comprobación a posteriori del cumplimiento de cuestiones económicas, que dificultan la gestión.

Considera que algunas de las líneas "no tiene sentido que se convoquen todos los años" y considera que "hay que mejorar las diversas convocatorias de ayudas y la burocracia que las rodea".

Ve necesario un acceso telemático directo a bases de datos de Administración, "lo que facilitaría una gestión fluida, segura y eficiente en la comprobación y valoración de peticiones y evitaría tener que presentar la documentación".

SITUACIÓN ACTUAL

El consejero ha evaluado el proceso administrativo para analizar los factores que han incidido en los tiempos de tramitación, con el fin de encontrar vías de agilización. Así, ha explicado que, además del importante número de solicitudes a evaluar, ha existido "una baja tasa de presentación de solicitudes telemáticas, que ha obligado a los servicios de gestión a tener que grabar en el sistema informático las solicitudes". Ha añadido que "a esto se suma un alto número de subsanaciones, que genera nueva documentación, que ha tenido que ser comprobada".

Arellano ha reconocido que además "existen dificultades para acceder a bases de datos de la Administración imprescindibles para la correcta comprobación y evaluación de los datos", por lo que "todo ello ha supuesto una laboriosa gestión en la documentación presentada y en la resolución de solicitudes".

SITUACIÓN DE LAS AYUDAS

El consejero ha asegurado que en la convocatoria de 2016, con tres líneas de ayudas, "todas están resueltas y pagadas, exceptuando la línea 1.2 y la 2.4 de la provincia de Córdoba, retrasadas por cuestiones administrativas", de forma que "en total ha habido 3.507 beneficiarios. Por otra parte, en la actualidad está abierta la línea 1.1 de Fomento de la Iniciativa Emprendedora, por siete millones.

Ramírez de Arellano ha señalado que el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo "ha permitido lanzar convocatorias por valor de 349 millones en dos años, 126 millones en 2016 y 223 millones en 2017 tanto para autónomos como pymes". Espera que cuando se cumpla el año se acometa una evaluación del Plan de Autónomos.

Arellano ha apuntado que también se ha avanzado en la creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo y el pasado día 12 se iniciaba el expediente del proyecto de decreto que lo regulará.

BAJA EJECUCIÓN Y RETRASOS EN LOS PAGOS

El diputado del PP Miguel Ángel Torrico ha lamentado que los datos de ejecución de las líneas de ayudas a autónomos "son malos", de forma que, según asegura "sólo se ha ejecutado el 29 por ciento de las ayudas de 2016, por lo que hay un 71 por ciento de incumplimiento". En cuanto a lo previsto para 2017, Torrico ha precisado que a 31 de octubre "se registra un incumplimiento del 89 por ciento y sólo el 11 por ciento está resuelto".

A su juicio, todo ello supone "un fracaso y una tomadura de pelo a las expectativas de los autónomos", tras lo que ha lamentado que "sólo el 0,6 por ciento de autónomos han sido destinatarios de medidas del Plan de Autónomos". Ha criticado la "tardanza" en la evaluación de las medidas sobre autónomos, y también ha lamentado la "mínima agilidad" en los trámites.

"No podemos ir a una tercera velocidad en Andalucía y hay que seguir trabajando para que se apliquen medidas concretas, directas y eficaces a los autónomos andaluces", ha añadido Torrico, quien considera, por un lado que "las fechas de las convocatorias no ayudan, pues se sacan en período navideño, fecha que no estaba consensuada", y, por otro lado, "cuando tienen que cobrar, es otro fracaso, por la tardanza".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha reconocido que "no ha funcionado correctamente esta convocatoria y tiene puntos débiles evidentes", por lo que considera que "hay que actuar de otra forma para hacerlo más ágil".

Hernández White ha precisado que los autónomos "no terminan de entender esta burocracia y esa complejidad para ellos", lo cual provoca que "muchos autónomos desistan de solicitar las ayudas".

El diputado de Ciudadanos ha pedido que esas ayudas "sean de carácter general, y sea algo automático y más sencillo", y ha propuesto la extensión de la tarifa plana de autónomos, igual que a nivel nacional, y ha reiterado su petición de que "se deben dar ayudas más generales, con menos burocracia y que no sea un proceso tan largo". "Hay que darle una vuelta para que el sistema sea útil y efectivo y para que sea más sencillo", ha añadido.

La diputada del PSOE Noelia Ruiz ha valorado el "acuerdo serio" en materia de presupuestos, con vistas a "defender a los autónomos" y ha valorado el establecimiento del sistema de ayudas, aunque ha reconocido la "tardanza" en los pagos "pues los autónomos necesitan más agilidad y resolución en los pagos".

Ha reconocido en ese punto que "el actual proceso administrativo hace que muchas ayudas lleguen tarde", toda vez que "hay que procurar que las solicitudes se efectúen por vía telemática, acelerar la apertura de plazos".

Ruiz ha apuntado que aspectos como "la concurrencia competitiva, los plazos establecidos, en definitiva, cumplir la normativa y los procedimientos administrativos, llevan a que sea más lenta la tramitación". "Hay que impulsar medidas para mejorar las ayudas", ha aseverado la diputada socialista.