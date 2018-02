Las Corts rechazan instar al Consell a elaborar programas estables de financiación para cinco entidades sociales

21/02/2018 - 12:37

El pleno de las Corts ha rechazado, con los votos en contra de Compromís, Podemos, PSPV y la abstención de Cs, una iniciativa del PP en la que se proponía instar al Consell a elaborar programas estables de financiación con el Cermi, Cruz Roja, la Asociación Valenciana de la Caridad, Cáritas Diocesana y Domis Pacis-Casal de la Pau. Estos grupos han reprobado que la iniciativa únicamente incluyera cinco entidades y han subrayado que actualmente cuentan con más asignación presupuestaria.

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

En la defensa de su iniciativa, la diputada 'popular' María José Catalá ha defendido la labor "esencial" que llevan a cabo estas entidades y que es "tan necesaria" para cubrir los servicios esenciales a los que no llega la administración. Por ello, ha remarcado que necesitan "estabilidad y pulmón".

Aunque ha indicado que no le parece "mal" que ahora tengan que acceder a las ayudas mediante concurrencia competitiva, ha subrayado que en otras comunidades autónomas estas entidades tienen líneas nominativas y "no pasa nada" y "eso les permitiría afianzar y reforzar nuestro sistema público de servicios esenciales, colaborando con ellas en la búsqueda de soluciones a la elevada tasa de pobreza y de personas en riesgo de exclusión, fijando objetivos, evaluando resultados y mejorando el servicio de atención social en nuestra comunidad".

"¿Es Botànic negar una línea de financiación estable de 90.000 euros al Cermi cuando le hemos dado a la Fundación Baltasar Garzón en 2017 una línea nominativa de 90.000 euros?", se ha preguntado para criticar que al Institut Ramón Llull se le ha concedido una línea nominativa de 171.340 euros en 2018 y de 91.500 euros en 2017 para "sufragar la difusión de la lengua y cultura catalanas". "Esto no sería 100% Botànic", ha indicado.

Por ello, ha pedido a la cámara valenciana apoyo a su propuesta para que haya "programas estables de financiación con estas entidades sociales" porque "ellos los merecen y nosotros haríamos buen trabajo si lo aprobásemos", ha reivindicado.

Desde Cs, Rosa García ha mostrado su "profundo" agradecimiento y reconocimiento a la labor que llevan a cabo estas asociaciones cuyo trabajo es "irremplazable", pero ha indicado que actualmente si se compara las subvenciones de 2015 -último del PP- con las de 2016 y 2017 del actual Consell ejecutadas mediante concurrencia competitiva, a Cáritas en 2017 se le concedió "casi el doble que lo que se adjudicó por línea nominativa en 2015".

Ha subrayado que desde Cs se valora "la meritocracia, la cultura del esfuerzo y la equidad en el reparto de los recursos públicos para abordar la acción comunitaria", al tiempo que ha manifestado que los proyectos de estas cinco entidades "van a tener capacidad sobrada para acceso a las subvenciones". Eso sí, ha reprobado que las ayudas se publiquen a mitad de año, lo que obliga a las asociaciones a hacer "un gran esfuerzo".

PODEMOS: "ESTO ME RECUERDA A BLASCO"

Por su parte, el portavoz adjunto de Podemos, César Jiménez, ha criticado que la propuesta del PP "solo incluya a cinco entidades y se olvide de otras que también desarrollan una labor social", además, de que ha subrayado que ahora muchas de estas entidades reciben mejor financiación que en los años en los que estaba el PP gobernando en la Comunitat.

A su juicio, el PP "no hace un favor" a las entidades que incluye en su texto porque "identifica su nombre en una propuesta sobre financiación del partido pantalla". "Esta no es la mejor manera de mantener el prestigio que tienen estas asociaciones", ha considerado para señalar que "cuando el PP pide líneas estables para determinadas entidades" le recuerda a los que sucedió con el exconseller de Cooperación, Rafael Blasco, actualmente en prisión por malversación en ayudas a cooperación .

En el término de réplica, Català ha afeado al diputado de la formación morada que saque a colación a Blasco. "No me venga ahora con Gürtel o Blasco y hablemos del tema. No tienen argumentos y eso es lamentable", ha señalado Català, quien ha insistido que el Consell mantiene convenios con estas entidades en temas de emergencia pero ahora no quieren hacerlo para cuestiones sociales porque "es una iniciativa del PP".

Mónica Álvaro de Compromís ha acusado a la 'popular' de "mentir" dado que ahora las ayudas se han incrementado: "Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo", le ha espetado para subrayar que ahora hay más ayudas y, por tanto, los argumentos que esgrime el PP "no cuadran".

"Cáritas va mejor desde que ustedes no están porque, además, nosotros no ponemos en duda sus informes como sí hacía Montoro", ha señalado mientras mostraba un recorte de periódico sobre una información en la que se apuntaba que el ministro de Hacienda dudaba de la veracidad de los datos de pobreza del informe de esta entidad sin ánimo.

En similares términos se ha pronunciado Rosa Mustafá del PSPV quien ha remarcado que la obligación de la atención a personas en situación de precariedad corresponde a la administración y, por ello, desde el Consell se ha aumentado la financiación a estos organismos, dinero que "ustedes preferían destinar a otras cuestiones como la Fórmula 1", les ha recriminado.

Ha defendido que la concurrencia competitiva da la oportunidad a la administración de escoger "la mejor opción" y garantiza que todas las organizaciones "compitan en igualdad de condiciones", así como evita la "opacidad y el amiguismo" y favorece la transparencia.