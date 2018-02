El Gobierno de Navarra dice que trabaja "con todos los parlamentarios de Podemos y también con la formación política"

21/02/2018 - 12:58

Considera que Laura Pérez "es una parlamentaria foral y como tal es una interlocutora válida"

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado, ante la crisis interna de Podemos, que el Ejecutivo foral "trabaja con todos los parlamentarios de Podemos y también con la formación política" y ha apelado al "compromiso y a la lealtad" del cuatripartito con el acuerdo programático.

Además, sobre el caso concreto de Laura Pérez, que ha sido expulsada de Podemos, María Solana ha afirmado que "es una parlamentaria foral y como tal es una interlocutora válida".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, María Solana ha señalado, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo no tiene "un debate intenso en torno a esta cuestión, sí tenemos un conocimiento cercano, un trato de primera mano también con la formación y con todos su miembros, porque este Gobierno trabaja con todo el cuatripartito y evidentemente trabaja con todos los parlamentarios de Podemos y también con la formación política".

Además, ha afirmado que el Gobierno respeta "todas las cuestiones internas referidas a formaciones políticas y todos los procesos internos de cada uno de los partidos". "Ahí no vamos a entrar a valorar absolutamente nada", ha indicado.

Respecto al trabajo que está desarrollando el cuatripartito, ha destacado que "vamos viendo cómo seguimos siendo capaces de trabajar en común" y ha puesto como ejemplo el acuerdo de las cuatro fuerzas para enmendar y aprobar la ley foral de Residuos.

"Eso es lo que valoramos y eso lo valoramos positivamente, y creemos que está el interés general por encima de intereses particulares y evidentemente por encima de intereses partidistas. Confiamos en que esto sea una mantra para todos los que estamos en algún cargo público en general y en el Parlamento de Navarra en particular", ha destacado.

Además, ha destacado que "también está el compromiso con el acuerdo programático" y ha planteado que "hay un compromiso previo, una responsabilidad, una lealtad debida, que así lo interpretamos y así lo practicamos cada día que pasa de esta legislatura". "Venimos haciéndolo y es el compromiso seguir haciéndolo de esta manera. En tanto no veamos una diferencia en esta cuestión, nuestra valoración ha de ser esta y no otra", ha destacado.

Preguntada sobre si el Gobierno se va a dirigir a Laura Pérez como parlamentaria de Podemos o parlamentaria independiente, Solana ha explicado que es algo que el Ejecutivo "no se ha planteado, porque es una cuestión que va cambiando cada momento, tenemos que ver exactamente". "No se cómo Podemos tiene pensado funcionar dentro de lo que es el grupo parlamentario, qué deriva tomará, cuál será la cuestión, el dibujo final", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que "lo que sí entendemos es que en el caso de Laura Pérez sigue siendo una parlamentaria foral, que ha negociado un acuerdo programático con un contenido concreto, y hasta el día de hoy no he visto ni un caso en el que no se haya visto ella misma reflejada en ese acuerdo que apoyó, que ayudó a redactar y que firmó".

María Solana ha insistido en que el compromiso del Gobierno es "trabajar con la formación, porque el acuerdo programático se alcanza entre formaciones políticas, y trabajar como hemos venido haciendo también con los 26 parlamentarios que hasta el día de hoy han dado la mayoría para llevar adelante muchas políticas que son acordes con el compromisos de las formaciones que firmaron el acuerdo programático".