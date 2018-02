Cataluña. tardá responde a mas que "la declaración de independencia existió", aunque "la república no fue implementada"

21/02/2018 - 12:35

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, remarcó este miércoles que "la declaración de independencia existió, y fue un acto parlamentario", aunque fue "un acto simbólico en la medida en que luego la república no fue implementada".

De esta manera respondía en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por las palabras del expresidente catalán Artur Mas, quien ayer aseguró que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue "simbólica".

El dirigente independentista insistió en que la DUI declarada el 27 de octubre fue "un acto parlamentario, es decir, "un acto realizado en la sede de mi parlamento nacional, pero fue solamente una declaración de independencia; a efectos reales, ciertamente, los hechos han demostrado que la república no se implementó", aseveró.

"No se implementó, sino que ni tan solo el Gobierno de Cataluña firmó ningún decreto implementándola, se quedó en el marco de la declaración en sede parlamentaria; es decir, hemos hecho una declaración simbólica de la república", dijo.

Tardà reiteró que "la república no fue implementada", sino que "solamente fue declarada", por lo que no existe la república, y por eso se presentaron a las elecciones catalanas del 21-D diciendo que "los trabajos" de los próximos años consistirían en "construir la república", lo cual es una "señal de que no la tenemos".

