Dastis sugiere a irán que el respeto a los derechos humanos le reportará credibilidad ante la comunidad internacional

21/02/2018 - 12:44

El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, trasladó este miércoles al presidente de Irán, Hasan Rohaní, que el respeto a los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras convertirá a su país en un actor con credibilidad en el seno de la comunidad internacional.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante la reunión de una hora que mantuvo con Rohaní en Teherán (Irán) en el marco de la visita oficial que está realizando a este país, según informaron fuentes diplomáticas.

El ministro trasladó a Rohaní la necesidad de "explorar todas las posibilidades" para salir de este 'impasse' en que se encuentra el programa nuclear iraní después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, cuestionara este acuerdo por considerarlo insuficiente y emplazara a la UE a cambiarlo dando para ello un plazo de 120 días.

Algunas de las sanciones que pesan sobre Irán datan de 1979, fueron aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, EEUU y la UE y tienen relación con el programa nuclear, el terrorismo, el tráfico de armas, los misiles balísticos y los derechos humanos.

Tras la firma del acuerdo, la UE optó por levantar algunas, mientras que EEUU decidió suspender otras. Bruselas puso fin a las sanciones económicas y financieras asociadas al programa nuclear, lo que permitió reanudar, entre otras, actividades bancarias y relacionadas con los seguros, petróleo y gas, y metales preciosos; mantuvo el embargo de armas (por cinco años) y las relacionadas con la producción de misiles (ocho años) y redujo las sanciones vinculadas a los derechos humanos y el apoyo al terrorismo; y dejó sometidas a una autorización previa las relacionadas con tecnologías de doble uso en lo nuclear, 'software' y productos relacionados con el acero.

La UE considera un logro político este acuerdo por coadyuvar a la no proliferación de armamento nuclear en Irán, por sus efectos benéficos para la estabilidad en Oriente Próximo y porque abre la puerta a que este país progresivamente vaya inmiscuyéndose en la región.

No obstante, el cambio de inquilino en la Casa Blanca ha provocado un giro en la posición de EEUU sobre este asunto, hasta el punto de que Donald Trump aspira a modificarlo. El principal caballo de batalla estadounidense es modificar su carácter temporal -una vigencia de 10 años- por uno perenne.

A pesar de los recelos estadounidenses, si este país decidiera abandonar el acuerdo, éste seguiría vigente con el resto de firmantes, si bien su relevancia se vería mermada.

DERECHOS HUMANOS

A su vez, Dastis subrayó que España cuenta con Irán como un "actor importante" a la hora de moderar la tensión que se vive en Oriente Medio.

También comentó a Rohaní que Irán ganará credibilidad en el seno de la comunidad internacional si abunda en dos cuestiones: el remedio a situaciones de emergencia humanitaria en países como Siria, Yemen e Irak y el respeto a los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras.

No obstante, el ministro no mencionó expresamente el uso obligatorio del velo ni las manifestaciones que se han sucedido en el país por la mala situación económica, el aumento de precios y el alto desempleo.

"LÍNEA ROJA"

Por su parte, Rohaní agradeció a España la presencia del presidente del Senado, Pío García-Escudero, en su toma de posesión y el apoyo español para el mantenimiento del acuerdo nuclear considerado por el presidente iraní como una "línea roja, intocable en todos los sentidos".

También agradeció el apoyo de la UE al acuerdo nuclear iraní, que fue presentado por Rohaní como una demanda de la población. Defendió que Irán ha cumplido su parte y se preguntó los motivos por los que otros no han cumplido con la suya.

Rohaní -considerado del sector moderado y pragmático del régimen de los ayatolás- apostó por la consecución del acuerdo nuclear debido a que las sanciones económicas, especialmente la prohibición de comprar crudo de Irán, estaban asfixiando la economía del país.

Lo hizo con el convencimiento de la consecución de este acuerdo permitiría el crecimiento de la economía iraní a partir de las inversiones de empresas extranjeras y con la oposición de los sectores más conservadores de su país que veían en la condición de potencia nuclear una forma de prestigio.

No obstante, la apuesta de Rohaní, reelegido el año pasado, no ha provocado la ansiada llegada en cascada de empresas occidentales debido a que éstas se ven afectadas por las sanciones estadounidenses en caso de inversión en Irán, por problemas de financiación y porque las autoridades iraníes no han puesto en marcha un paquete normativo eficaz a la hora de favorecer la inversión.

Esta falta de resultados tangibles de la apuesta de Rohaní fue el germen de las recientes protestas que se han vivido en el país.

Dastis también se ha reunido con su homólogo iraní, Mohammad Yavad Sarif, con quien coincidió hace un año en la Conferencia de Seguridad de Munich; con el consejero de Asuntos Exteriores del líder Alí Jamenei, Ali Akhbar Velayati, y lo hará esta tarde con el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, contralmirante Ali Shamkhani.

