Dos alumnas de Universo Santi, finalistas del Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros

21/02/2018 - 13:35

Dos alumnas del Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad, han sido seleccionadas como finalistas del Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros.

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Según han indicado a Europa Press desde Universo Santi, las alumnas María Miguel Macías y Tania Cáceres Bellido presentaron el proyecto denominado 'El Universo Escondido', que le ha valido para estar en la final que se celebrará el 2 de marzo en Baeza (Jaén), en la Escuela de Formación 'Hacienda la Laguna'.

Este certamen está organizado por la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas junto con la Cofradía Gastronómica de la Sierra Sur de Jaén 'El Dornillo', patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén y con la colaboración de la la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén.

El Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros está enfocado para alumnos de cocina de las diferentes escuelas de hostelería de Andalucía, tanto pública como privada, contando como condición que el aceite de oliva virgen extra esté siempre presente en las recetas presentadas.

Del total de las recetas presentadas, 'El Universo Escondido', de María y Tania, alumnas del restaurante-escuela Universo Santi, ha sido una de las cuatro que disputarán la final del día 2 de marzo.

Cabe recordar que Universo Santi se ubica en la finca El Altillo, un pulmón verde de 70.000 metros cuadrados en pleno casco urbano de Jerez. Se trata de una finca que era una viña hasta que Manuel María González, fundador de la Bodega Gonzalez Byass, lo convirtió en un recreo en la segunda mitad del siglo XIX, reformando la casa y convirtiendo la tierra de labor en un hermoso parque.

Universo Santi fue inaugurado oficialmente el pasado 27 de octubre en un acto con unas 200 personas de la sociedad civil jerezana y andaluza y de la política. Un restaurante donde la alta cocina y la integración social van de la mano, con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, realizando labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, tras haber sido seleccionadas entre miles de candidatos por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia.

En total, en torno a una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna y Osborne Consultores.