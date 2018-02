Feijóo afea a Villares que sea "enlace sindical" de la Justicia y defiende la postura de la Xunta ante la huelga

21/02/2018 - 13:34

En Marea acusa al Gobierno de "no querer" que funcionen "bien" los juzgados para que se suspendan juicios como el del alcalde de Barreiros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con que el portavoz de En Marea, Luís Villares, se haya erigido en "enlace sindical" de los funcionarios de Justicia que dependen de la Administración autonómica que llevan más de 10 días de huelga indefinida. Así, ha defendido la postura del Gobierno gallego y ha recomendado al magistrado en excedencia que le diga a este colectivo que en Galicia "se cobra más que en la media de comunidades" con la propuesta actual.

"Ahora resulta que usted se erige en enlace sindical del comité de huelga en la justicia. ¡Allá usted!, no me extraña ya nada", ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, en la que ha advertido de que "la negociación desde la racionalidad y el sentido común siempre estuvo presente en las organizaciones sindicales". "Yo sigo creyendo en las organizaciones sindicales, en algunas más que otras, por supuesto", ha apostillado.

Dicho esto, Feijóo ha considerado que Villares "debería decirles, dado que es enlace sindical, que en Galicia se cobra más que en la medida de las comunidades del Estado con la propuesta que tienen encima de la mesa" por parte de la Xunta, con una subida salarial de hasta unos mil euros al año.

El mandatario autonómico ha defendido que esta afirmación atañe a "todos" los trabajadores de justicia y ha explicado, así, que en los cuerpos de gestión, ha remarcado que Galicia está "entre las nueve comunidades que más se cobra"; mientras que en tramitadores, entre las "ocho que más se cobra" y en auxilio, entre las "seis".

"En Valencia, en Cataluña, en Aragón, en el conjunto de comunidades autónomas se cobra menos que en Galicia. ¿Por qué no se está de acuerdo?", ha lanzado, un día después de que los sindicatos pidiesen que se apartase al director xeral de Función Pública de la negociación y de que se mantenga el enquistamiento de las conversaciones.

Además, Feijóo ha defendido que si prospera el incremento salarial en la Administración de Justicia, si prosperan los acuerdos de la mesa general de Función Pública que se están abordando en Madrid, significarían aproximadamente una subida de entre el 9 y el 10 por ciento en los próximos tres años. "¿Usted puede decirle a cualquier trabajador gallego que tiene garantizado un incremento de su salario de entre el 9 y el 10 por ciento en los próximos tres años?", le ha interpelado.

"NO QUIEREN QUE FUNCIONE BIEN"

Sin embargo, para el portavoz parlamentario de En Marea, el PP "no quiere que funcione bien"" la Justicia y "por eso están interesados en que continúe la huelga". Ha puesto como ejemplo el aplazamiento, hasta noviembre, del juicio contra el alcalde de Barreiros "por corrupción, sí, por corrupción urbanística".

"Esto es lo que querían", ha recriminado Villares al mandatario autonómico, a quien también ha acusado de "apoyar" al regidor de Palas "condenado" por la Audiencia Provincial de Lugo a nueve años de inhabilitación, una sentencia que fue recurrida ante el Tribunal Supremo en agosto de 2017.

Así las cosas, Villares ha pedido a la Xunta que "se deje de excusas" y "acepte las reivindicaciones". "Es una cuestión de servicio público, no salarial. De no discriminar a los trabajadores, de no robarle a la gente cuando está enferma", ha incidido.

"DISPARATES" DE EVA SOLLA

Por otro lado, durante el cara a cara con En Marea, Feijóo ha criticado el "conjunto de disparates" que, a su juicio, se lanzaron en la Cámara gallega durante la sesión plenaria del martes cuando se habló de salarios de los integrantes del Gobierno gallego, en referencia a Eva Solla, vicepresidenta segunda del Parlamento como miembro de En Marea.

"El Gobierno cobra menos que esa diputada de su grupo. Todos en su conjunto. El presidente de la Xunta cobra menos que esa diputada de su grupo que ayer (por este martes) vino aquí a falsear y a calumniar", ha recriminado el mandatario autonómico, quien afirmó que "el Gobierno no cobra un patacón más de lo que cobraba" y "no está dispuesto a aceptar calumnias de nadie".

Eva Solla, en un debate en el que pedía la derogación de la ley de medidas temporales en el empleo público que suspendió las pagas extra, acusó al Ejecutivo de subirse el sueldo mientras persistían estas restricciones. Feijóo ha pedido este miércoles al portavoz de En Marea que "rectificase" a la parlamentaria, aunque previamente Villares se había sumado al argumento de Eva Solla sobre la subida salarial de los miembros de la Xunta.

El Gobierno de la Xunta mantuvo congelados sus salarios en 2014 y en 2015, mientras que en 2016 subió las retribuciones un 1% en consonancia con las retribuciones del resto de los empleados públicos. Para 2017 (presupuestos presentados en 2016), hubo una subida del 7,5% que ya en su día la Administración autonómica explicó que respondía a la recuperación del complemento específico de las pagas extraordinarias que se ejecutó en 2013 para todos los funcionarios y que se repercutió también en los miembros del Consello.