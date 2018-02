ATA-A critica que Junta cifre en un 70% la ejecución de las políticas para autónomos "cuando es del 50%"

21/02/2018 - 14:26

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Andalucía, Rafael Amor, ha mostrado este miércoles su "perplejidad" por el hecho, según ha explicado, de que el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, haya cifrado durante su comparecencia parlamentaria en un 70 por ciento la ejecución de las políticas para autónomos "cuando es del 50 por ciento, y así se precisa en la web de la Consejería de Hacienda".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en el marco de una reunión de trabajo con el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Amor ha dicho que venía en su coche, camino a la Cámara andaluza, escuchando la comparecencia del consejero y que éste "no dice la verdad del todo o es que estamos en una comunidad que realmente no es".

"Desde luego, en lo que se está hablando respecto a las organizaciones de autónomos y al diseño de las políticas públicas no entendemos esa comparecencia y esa manera de decir esas cuestiones", ha indicado el presidente de ATA-A, quien ha precisado que en el diseño de las políticas de autónomos en 2016 "no hubo un problema de burocracia".

Según ha indicado, el problema fue de la propia administración "a la hora de hacer los criterios de evaluación de las personas que diseñan dentro de las delegaciones provinciales, dado que se hizo tarde". "No hubo una avalancha de solicitudes y el que no se ejecuten en su totalidad no es de recibo", ha opinado.

A su juicio, "Andalucía no puede ser la comunidad que siempre va a remolque de las medidas nacionales". Y es que, según ha destacado, la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno va a beneficiar a 300.000 autónomos en Andalucía, destinando 165 millones a esta comunidad, "cuatro veces más que lo que la Junta ha destinado en 2017".

Por su parte, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs, Juan Marín, ha indicado que el Gobierno andaluz tiene una "asignatura pendiente" con el nivel de ejecución de las políticas de autónomos. "El problema sigue siendo de gestión", ha agregado.

Para Marín, "si hay partidas de ayudas a los autónomos por valor superior a 130 millones no es razonable que termine el ejercicio y no se haya llegado a los 60-65". A su juicio, ha habido avances, pero no es suficiente y si Cs fuera gobierno "haríamos las cosas de forma completamente distinta".

Entre otros de los asuntos que ATA-A y Cs han abordado en el citado encuentro se encuentran las futuras leyes de Emprendimiento y de Formación Profesional. Marín ha dicho que su formación va a valorar las enmiendas que en su día pidió a ATA-A sobre la Ley de Formación Profesional porque tienen un interés especial en que esté definitivamente aprobada en 2018.

El dirigente de la formación naranja, quien ha recordado el "compromiso del gobierno" con Cs de traer esta ley a la Cámara andaluza el próximo 6 de marzo, ha defendido las consideraciones de ATA-A porque "sirven para enriquecer proyectos de ley que suelen venir al Parlamento bastante ambiguos".

Asimismo, el líder andaluz ha exigido que "la financiación de esta ley no caiga en el cajón del olvido", un asunto que le ha servido para poner de manifiesto "los problemas de gestión" que tiene el gobierno andaluz en diversos ámbitos de actuación.