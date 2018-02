Trib.- El parricida de Monteana, declarado culpable de homicidio por matar a su madre

21/02/2018 - 14:46

El Jurado Popular ha declarado culpable de homicidio al hombre, enfermo psíquico, acusado de matar a su madre, a la que estranguló en su casa de Gijón en 2016.

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

El veredicto del jurado coincide con la calificación de la acusación particular y la defensa, que consideraron que no hubo alevosía al haberse defendido la madre de la agresión de su hijo. La Fiscalía, no obstante, había calificado los hechos como asesinato.

El acusado, durante el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, declaró que había matado a su madre durante un delirio místico religioso que le llevó a acabar con la vida de su progenitora para salvar a la Humanidad.

