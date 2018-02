PSOE ve "insuficiente" plan de inversiones para hospitales en la Comunidad y pide al Gobierno "que se pongan las pilas"

21/02/2018 - 14:53

El Grupo Parlamentario Socialista ha tachado de "insuficiente" el Plan de Inversiones para Infraestructuras Hospitalarias de la Red Pública de la región en el que se invertirán más de 1.000 millones de euros en los próximos 10 años y ha pedido al Gobierno regional que "se ponga las pilas".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el portavoz de sanidad socialista en la Cámara regional, José Manuel Freire, después de que este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya anunciado este plan.

Freire se ha cuestionado cómo Cifuentes pretende que se destinen 1.000 millones de euros en los hospitales de la región en los próximos diez años cuando "sólo le queda año y medio de Gobierno".

"Nos alegra que, por fin, decidan invertir porque Madrid necesita una gran inversión; pero esta cuantía no es suficiente porque no repara toda la desinversión de años anteriores. En 10 años son 100 millones al año lo que tienen que invertir y, si hay 29 hospitales, es hora de que se pongan las pilas. Esto no es suficiente y llega tarde", ha lamentado el socialista.