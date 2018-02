La Junta propone al Gobierno ejecutar primero el tramo del eje eléctrico Baza-Caparacena y espera que Nadal lo considere

21/02/2018 - 15:06

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha mantenido este miércoles un encuentro en Madrid con el presidente del Grupo Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, sobre el proyecto del Eje Caparacena-Baza-La Ribina.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En dicha reunión ambas partes han convenido en proponer al Ministerio de Energía la ejecución del primer tramo Baza-Caparacena, dejando Caparacena-La Ribina para una segunda fase. Así lo ha anunciado el consejero, quien ha esperado que el ministro del ramo, Álvaro Nadal, tome en consideración dicha propuesta.

En declaraciones a los periodistas en la sede de Delegación de la Junta en Madrid, Carnero ha explicado que tanto Red Eléctrica como la consejería coinciden en la necesidad de la ejecución del eje al completo pero, puesto que los trámites administrativos están "muy avanzados" en el tramo Baza-Caparacena, este podría ejecutarse antes dejando para una segunda fase el tramo que va entre Caparacena-La Ribina.

"Nos parece una buena opción y sería bueno que el ministro la tomara en consideración para resolver de una vez por todas la reclamación que venimos haciendo desde Andalucía", ha añadido. Además, el consejero andaluz ha explicado que la tramitación para el primer tramo Baza-Caparacena tiene tanto la evaluación de impacto ambiental aprobada como numerosas inversiones ya previstas "por parte de muchísimos operadores".

Andalucía, según ha dicho el consejero, "sigue sin entender" que el ministro Nadal "no de el paso definitivo" porque "no hay motivo ninguno" para que no lo haga. Por eso, a la vista de la circunstancias, la Junta "vuelve a poner encima de la mesa" que se ejecute primero un tramo y después el siguiente.

Además, ha afirmado que, según lo que se ha definido en el encuentro de este miércoles, Red Eléctrica, "correría con todos los costos" de la instalación y lo iría cobrando a través del consumo de la propia demanda de la línea.

"Creo que la opción está clara y es una decisión que debe tomar el ministro en favor de los andaluces, cualquier otra decisión no tendría sentido", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que la ejecución del eje eléctrico en cuestión "es vital" y "fundamental para el desarrollo no solo de las comarcas de Granada y Almería, sino de toda Andalucía". Sobre esto, ha dicho que durante la reunión se ha observado a través del plano que en la zona donde se quiere ejecutar el eje hay un "hueco" que "es necesario que se tape".

Carnero ha dicho que se encuentra a la espera de recibir respuesta a las solicitudes que ha hecho al Ministerio de Energía para poder tratar el tema de la ejecución del eje y ha esperado que, "ahora que la decisión está en la mesa del Ministerio y no en la de Red Eléctrica", el Gobierrno "debe informar" al respecto de la misma. "Espero que el ministro tome en consideración la nueva propuesta que le hemos hecho", ha concluido.