Junta defiende su actuación "firme" en el patrimonio y PP la insta a "convertir en realidad la propaganda"

21/02/2018 - 15:22

Cultura destaca que batió en 2017 un récord en protección del patrimonio con la inclusión de 11 bienes en el Catálogo de Patrimonio Histórico

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha defendido este martes ante la comisión parlamentaria las actuaciones que está realizando la Junta de Andalucía en materia de conservación y puesta en valor del patrimonio de la provincia de Granada, mientras que el PP ha instado a Cultura a "convertir en realidad toda la propaganda que han hecho sobre el patrimonio granadino".

"Nuestra actuación es clara y firme. Siempre queremos ir a más y nuestra apuesta está siendo muy bien valorada por la sociedad granadina", ha asegurado el consejero en respuesta a un pregunta al respecto planteada por la popular Eva Martín, respuesta en la que Vázquez ha detallado las actuaciones en materia de conservación que su departamento está llevando a cabo en la provincia de Granada.

Por ejemplo, ha destacado las obras de restauración del Torreón del Ferro de Guadix, que disponen de un presupuesto de 270.000 euros y que en la actualidad se encuentran en proceso de contratación de dirección facultativa, y la restauración del Castillo de Moclín, que en este 2018 cuenta con 40.000 euros para la redacción del proyecto de terminación de la actuación y la licitación del contrato de dirección de obra.

Por otro lado, el consejero ha hecho referencia a la instalación de una cubierta en el yacimiento de Fuente Nueva 3, dentro de la zona arqueológica de la Cuenca de Orce, por valor de 200.000 euros (actualmente en licitación), los trabajos de conservación en el Teatro Romano de Guadix en colaboración con el Ayuntamiento, y la redacción del proyecto de consolidación y restauración del Túmulo 75 de Galera.

Asimismo, el titular de Cultura ha informado de que en 2017 se batió un récord anual en la protección del patrimonio con la inclusión de once bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. La consejería también está elaborando las documentaciones técnicas para la futura declaración BIC, con la tipología de Zona Arqueológica de al menos otros nueve enclaves.

"El paisaje derrotista que ha dibujado el Partido Popular sobre el patrimonio granadino sólo obedece a la confrontación política. Granada es una referencia en su patrimonio y en la difusión y conservación del mismo", ha indicado Vázquez.

ACTUACIONES EN LA ALHAMBRA

El titular de Cultura ha señalado que Andalucía, y particularmente Granada, tienen en la Alhambra "uno de los grandes motores de su economía, un elemento diferenciador único y un activo importantísimo a la hora de atraer turismo cultural". En este sentido, ha informado de que en el presupuesto de 2018 hay prevista una inversión de 4.650.000 euros para diferentes acciones de conservación en el conjunto monumental que se iniciaron en años anteriores o que comienzan este año y cuya ejecución tendrán continuidad en próximas anualidades.

Estos trabajos contemplan la reparación y rehabilitación de las cubiertas de Mexuar, obras en Torres Bermejas, la intervención en las portadas Sur y Oeste del Palacio de Carlos V, así como en el acceso principal y el entorno del Carmen de Peñapartida.

"Estamos licitando para ejecutar en este 2018 la adaptación del edificio anexo a los Baños de la Mezquita de la Alhambra para espacio expositivo y museográfico del Legado de la familia Barrios, y vamos a llevar a cabo este año la iluminación del paseo peatonal de la Cuesta del Rey Chico en el tramo comprendido entre la Torre del Agua y la Torre de los Picos de la Alhambra", ha explicado el consejero, que ha añadido que "también estamos desarrollando actuaciones en el patrimonio del barrio del Albaicín y la ciudad de Granada en el marco del convenio suscrito con el Ayuntamiento de la ciudad".

Con respecto al Museo Arqueológico, Vázquez ha explicado que la consejería llegó a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y estableció unas actuaciones mínimas que permitieran al menos abrirlo parcialmente. "Así, pensando en la ciudadanía, asumimos la reforma del área de acogida y la planta baja, mientras que el ministerio haría los proyectos de Reformas e Instalaciones y Museográfico. Cumplimos con nuestra parte y a finales de 2015 finalizamos nuestras obras en la Casa del Castril. Sin embargo, hasta abril de 2017, siete años después de cerrar el museo, el Ministerio no inició las obras que le correspondían en el acuerdo. A día de hoy, sigue ejecutando la museografía, y el objetivo, a la espera de que el Gobierno culmine su compromiso, es reabrir a mediados de este año".

Por su parte, la diputada Eva Martín ha señalado que "el patrimonio granadino es extenso y de un incalculable valor, pero que sin embargo la Junta tan solo apuesta por él para hacer anuncios de inversiones que nunca se cumplen y promesas electorales", por lo que ha instado a Vázquez a "convertir en realidad toda la propaganda y anuncios de inversiones que han hecho sobre el patrimonio granadino" y para lograrlo le ha tendido la mano, aunque precisa: "El PP está abierto a la colaboración pero sin demagogia y sin más demoras".

PP: "UN ELEVADO NÚMERO DE ELEMENTOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS"

Además, Martín ha reprochado al titular de Cultura que "a pesar de ser obligación de la Junta conservar y restaurar patrimonio histórico, un elevado número de elementos que integran el patrimonio granadino se encuentran en un gran estado de abandono, porque el Gobierno andaluz carece de hoja de ruta propia para tareas de intervención, conservación y difusión del mismo". Por ello le ha exigido "hablar de realidades y no de vender titulares".

Así, ha recordado que "en marzo del año pasado, a regañadientes y más por la presión política del PP que por voluntad propia, suscribieron con el ayuntamiento de la ciudad un acuerdo de colaboración para restaurar y conservar el Albaicín, con una inversión de 8 millones de euros", pero, añade, "ha transcurrido un año y no se ha hecho nada relevante sobre lo prometido".

En esta misma línea la diputada ha continuado con "un claro ejemplo de la inacción y la desidia de la administración autonómica, el estado en el que se encuentra el Maristán". Martín ha afirmado que "además de tener voluntad política, la Junta debe cumplir con sus obligaciones", por ello le ha recordado que el Maristán "es un bien de titularidad de la Junta desde hace 35 años y desde 2005 es un Bien de Interés Cultural por lo que la Ley de Patrimonio obliga a su restauración y conservación".

Eva Martín también ha aludido "a las décadas de abandono" de la administración autonómica con el patrimonio bastetano y accitano lamentando que "sean protagonistas en los medios más por la dejadez de la Junta que por los pasos dados para su rehabilitación y puesta en valor". "El 28 de enero de 2012 Cultura anunció que tendría ultimado el pliego de condiciones para adjudicar el proyecto de rehabilitación del Palacio de los Enríquez, en Baza. Seis años después los bastetanos siguen a la espera, a pesar de existir dos iniciativas aprobadas por unanimidad en la Cámara andaluza para proceder a la restauración", continúa.

En el caso de Guadix, prosigue, "el PSOE local decía en 2015 que su partido apostaría por recuperar los restos de teatro romano y que su prioridad sería la conservación y puesta en valor del patrimonio accitano". No solo "no han hecho nada" sino que "el PSOE le debe a Guadix mas de un millón de euros en proyectos culturales comprometidos y no pagados; no han aparecido los 510.000 euros comprometidos para la Alcazaba o los 400.000 euros para la iglesia de San Francisco", ha afirmado.

La diputada autonómica del PP ha valorado la respuesta del consejero como "poco ambiciosa, insuficiente y más de lo mismo en la línea de su política" criticando que "haya concretado poco o nada, desviando la atención y demostrando que son conformistas con la situación".