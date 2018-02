Madrid. el psoe pide a ahora madrid un presupuesto que compartan todos sus ediles

21/02/2018 - 15:06

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, dijo este miércoles haber "trasladado" a Ahora Madrid que "es necesario" que la propuesta de presupuesto municipal para 2018 sea "de todo el grupo de Ahora Madrid", que cuente "con el acuerdo de todos sus concejales".

Así lo notificó en una entrevista en Servimedia en la que atestiguó que ese borrador, que la alcaldesa, Manuela Carmena, dijo que pasaría a los socialistas a comienzos de esta semana, todavía no les ha llegado, y, según su versión, no hay "diálogo previo" con Ahora Madrid.

A falta de ese borrador, se reafirmó en su enfoque de que los socialistas están dispuestos a sentarse y dialogar, pero le parece "importante", y así aseguró haberlo trasladado a Ahora Madrid, que la propuesta la compartan todos los concejales de este grupo.

Los tres que militan en Izquierda Unida (Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez) y los tres adscritos a la corriente Ganemos (Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán) han avanzado que no apoyarán un presupuesto elaborado en el marco del Plan Económico Financiero, de cuya votación en el Pleno de diciembre se ausentaron.

Aunque no quiso situarse más cerca de unos ediles de Ahora Madrid que de otros, Causapié evidenció que la posición del PSOE es similar en cuanto al PEF. "Al Grupo Socialista no le gustó el Plan Económico Financiero", recordó sobre el voto en contra que emitió en el Pleno de diciembre a un Plan que atribuyó a que la alcaldesa, Manuela Carmena, "cedió" a la presión del Ministerio de Hacienda y Función Pública para "un acuerdo que no era satisfactorio para Madrid". Incluso, dejó entrever un reproche: "Habríamos esperado que hubiera una posición de lucha".

No obstante, la portavoz socialista no aventuró ninguna posición de voto a un presupuesto que necesariamente estará sometido al PEF. Sólo pidió genéricamente que las cuentas municipales "garanticen el cambio" y den "un impulso a la política social", a las personas y distritos más desavorecidos. "Lo que no vamos a apoyar en ningún caso son recortes que afecten a la calidad de vida de los madrileños y a las personas que más necesitan nuestro apoyo. Hay propuestas que en ningún caso aceptaríamos, pero la propuesta tiene que ponerla encima de la mesa el equipo de gobeierno. No vamos a adelantarnos a decir qué presupuesto aceptaríamos. En funcion de lo que plantee, el Grupo Socialista tomará decisiones".

(SERVIMEDIA)

21-FEB-18

KRT/gja