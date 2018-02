La Junta lamenta las declaraciones del alcalde de La Línea sobre los servicios de Salud, que "no son verdad"

21/02/2018 - 16:02

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Cádiz, Manuel Herrera, ha lamentado las declaraciones del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, sobre la posible pérdida de servicios sanitarios, ya que "no son verdad".

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Herrera ha explicado que ha hablado en la mañana de este miércoles con el alcalde, tras un par de llamadas cruzadas, "en la que dijo que había hecho unas declaraciones, que le había hecho llegar algún sindicalista, sobre que había cierto malestar en el servicio del nuevo hospital". El delegado ha añadido que tras explicarle que no era así la situación descrita, se ha brindado a tener una reunión con el alcalde para explicar cómo va a quedar el nuevo hospital.

"Posteriormente me han llegado unas declaraciones que lamento porque no se basan en la realidad y hay que desmentir, porque el hospital de La Línea no va a estar subordinado a nadie, va a tener su equipo directivo y va a tener capacidad autónoma de gestión", ha señalado Herrera, que ha afirmado que "no es cuestión de que haya área o no, sino de dar los servicios a todos los ciudadanos".

Herrera ha manifestado que "decir que se van a perder servicios no es verdad, porque va a tener áreas que van a ser referencia en el Campo de Gibraltar". Igualmente, ha afirmado que "tampoco es verdad decir que la atención primaria va a quedar mal cuando se abra el nuevo hospital ni que se vayan a perder especialidades", ya que, "consciente de la carencia, se está precisamente promocionando la llegada de profesionales" de otros centros a esta zona.

SOLIDARIDAD

Por otra parte, Herrera ha manifestado su "solidaridad" con la profesional agredida este martes en el Hospital linense, y ha mostrado su "condena enérgica ante los hechos, que no hacen sino enturbiar la situación que se está viviendo en La Línea".

Además, ha agradecido a todos los profesionales sanitarios de La Línea "su empeño" por velar por la salud de los ciudadanos y ha indicado que han prestado asesoría jurídica y psicológica a la profesional agredida, además de establecer las medidas que ya estaban con el incremento de seguridad en el centro. "Son medidas importantes a fin de que los profesionales y los usuarios se sientan seguros", ha concluido.