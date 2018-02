El PSOE dice que Nerja ha perdido casi 1,8 millones de financiación desde que PP gobierna en Diputación

21/02/2018 - 16:22

El grupo socialista en la Diputación de Málaga y la alcaldesa de la localidad malagueña de Nerja, Rosa Arrabal, han criticado este miércoles que el municipio "ha perdido casi 1,8 millones de euros de financiación desde que el PP gobierna en la institución provincial".

NERJA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

En una visita de los diputados provinciales Antonia García, Luis Guerrero, Antonio Yuste, Irene Díaz y José Antonio González, los socialistas han exigido al equipo de gobierno del PP "que devuelva esa cantidad al municipio".

La diputada provincial Antonia García ha explicado que "los recortes del PP en la financiación a los municipios se han traducido en que los pueblos de la provincia han dejado de recibir 112 millones, los de la comarca de la Axarquía 33,5 millones y el municipio de Nerja prácticamente 1,8 millones".

García ha recordado que el último gobierno socialista en la Diputación dejó comprometido y aprobado para 2012 un total de 41,2 millones de euros de financiación para los municipios de la provincia de Málaga a través de la Concertación, actual Plan Provincial de Asistencia y Cooperación.

En este sentido, ha destacado que "es el plan más importante de la Diputación de Málaga para los pueblos de la provincia, ya que permite financiar infraestructuras, servicios básicos en competencias municipales, actividades culturales, deportivas, de ocio, entre otros".

"Lo primero que hizo el presidente Elías Bendodo cuando llegó a la Diputación fue recortar los fondos de este plan", ha asegurado, señalando que de los 41,2 millones de euros comprometidos por el anterior gobierno socialista y aprobado por unanimidad de todos los grupos, "el PP destinó en 2012 sólo 27 millones de euros".

En el caso concreto de Nerja, el municipio "ha recibido por parte del gobierno del PP de 2012 a 2018 una financiación total de 2.192.618,64 euros"; mientras que los socialistas sostienen que "de haberse mantenido las cantidades que destinaba el anterior gobierno del PSOE en la institución provincial, habría recibido en ese mismo periodo 3.959.243,89 euros".

García ha criticado que "el dinero que Bendodo ha recortado a los pueblos de la provincia lo ha destinado a la discrecionalidad". "Lo ha repartido de forma arbitraria a aquellos municipios con los que comparte ideología y color político y ha marginado a otros municipios de la provincia. Queda demostrado que Bendodo es el presidente más antimunicipalista que ha gobernado la institución", ha asegurado.

De esta forma, ha considerado que es "un presidente que está al margen de las necesidades que presentan los medianos y pequeños municipios de la provincia". "Los municipios ven hoy en día como la Diputación no es ese ente que los representa y apoya para llevar a cabo las buenas políticas que mejorarían la calidad de vida de los vecinos", ha dicho.

"El grupo socialista defiende que la Diputación debe centrarse en la asistencia a estos pequeños y medianos municipios para que sus ayuntamientos lleven a cabo políticas que puedan mejorar la calidad de vida de sus vecinos y apostamos por un reparto justo e igualitario entre todos los territorios y no un reparto arbitrario como actualmente hace el PP en la Diputación", ha manifestado.

La diputada provincial socialista ha solicitado al presidente de la Diputación y al diputado provincial y presidente del PP de Nerja, José Alberto Armijo, "que devuelva a los municipios de la comarca y en concreto a Nerja, lo que le ha recortado para poder llevar a cabo aquellas infraestructuras y el mantenimiento de sus servicios que mejorarían la calidad de vida de los vecinos".

"BLOQUEO"

Por su parte, la alcaldesa de Nerja ha señalado que estos casi 1,8 millones de euros "no han llegado a Nerja por culpa de las políticas que están llevando a cabo desde Diputación el PP". Arrabal ha señalado directamente a Armijo: "Es diputado de Empleo y no ha hecho nada. Ni en 20 años en su gestión en el Ayuntamiento sobre empleo ni como diputado provincial está haciendo nada por Nerja", ha apuntado.

"No solo no ha presentado ninguna propuesta, sino que las propuestas beneficiosas para Nerja, las tumba. No quiere que la localidad con el PSOE progrese como él sabe que estamos haciéndolo. Tiene miedo a aprobarnos el presupuesto y las buenas propuestas y a que demostremos al resto de vecinos que nosotros hacemos una buena política, política de gestión para todo el municipio de Nerja", ha expuesto.

Arrabal ha señalado que "los casi 1,8 millones de euros que Nerja ha dejado de recibir" se podrían haber destinado a infraestructuras municipales, a empleo y a instalaciones deportivas y culturales. "Desde Diputación el PP bloquea las iniciativas del PSOE que lucha por Nerja y por toda la comarca", ha concluido.