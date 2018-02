Madrid. podemos pide "toda la documentación" del canal de isabel ii relacionada con el 'caso lezo'

21/02/2018 - 16:28

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Miguel Ongil exigió hoy al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes "toda la documentación" relativa al Canal de Isabel II, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de conceder diez días a la Comunidad para que explique las razones por las que no facilitó a la oposición datos de los consejos de administración de esa empresa pública vinculados al 'caso Lezo'.

Ongil explicó que "Cifuentes miente. No hace falta que se pronuncien los tribunales para darnos la información que es legítimamente nuestra". Este diputado señaló que si el Gobierno regional "no aporta la documentación que se ha solicitado, la ciudadanía madrileña no conocerá los graves daños causados por los implicados en este caso de corrupción".

También indicó que esta decisión del TSJM es la respuesta al recurso que registró Podemos el pasado mes de noviembre en el que se solicitaba trasladar a la oposición la documentación del Canal de Isabel II. "Hoy ya es sabido que el órgano judicial ha concedido diez días de plazo al Gobierno regional para que ofrezca las explicaciones oportunas de por qué negó durante meses información vinculada al 'aso Lezo', que es fundamental para el control parlamentario", manifestó. Para Podemos, "la negativa del PP a informar tenía como objeto ocultar datos que aportaran nuevas pruebas".

