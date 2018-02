Miércoles, 21 de febrero de 2018 11.00 a.m. EST

TRUMP TIROTEO - Washington - El presidente, Donald Trump, se reúne hoy con estudiantes y profesores de varias escuelas del país, entre ellos algunos del instituto de Parkland (Florida) afectado por el tiroteo que la semana pasada dejó 17 muertos.

FLORIDA TIROTEO - Miami - Alumnos de la escuela secundaria de Parkland (Florida) en la que hace una semana un exalumno mató a 17 personas con un fusil semiautomático se manifiestan en la capital del estado y se reúnen con el gobernador Rick Scott para pedir un mayor control en la venta de armas.

BILLY GRAHAM - Washington - El "televangelista" Billy Graham, conocido como el "pastor de los presidentes" y una de las figuras religiosas más influyentes en el país en las últimas décadas, falleció hoy a los 99 años de edad.

AI INFORME - Washington - Amnistía Internacional presenta en Washington su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

CONFERENCIA ALIMENTACIÓN - Miami - Cocineros y empresarios de la industria alimentaria examinan en la conferencia Better Food Movement la tendencias a nivel mundial del mercado y abordan la importancia de una nutrición saludable.

PUERTO RICO MÚSICA - San Juan - El cantante puertorriqueño de música cristiana Samuel Hernández, quien promociona su nuevo disco, "Me conecta al cielo", destaca en entrevista con Efe la importancia de ese género en la isla.

FESTIVAL GASTRONOMÍA - Miami - El bullicioso Festival de Comida y Vino de South Beach (Sobewff) comienza hoy con un centenar de eventos gastro-enológicos, a gusto de carnívoros y veganos, y el ingrediente ya indispensable de grandes cocineros latinos celebrando la vitalidad de su cocina.

RIDLEY SCOTT - Los Ángeles - Tras el escándalo sexual de Kevin Spacey que llevó a eliminar todas sus escenas en "All The Money in the World", el director Ridley Scott aseguró que el actor Christopher Plummer, su sustituto en la cinta, hizo que el personaje de Jean Paul Getty fuera más cálido pero también más temible.

