El Festival Cruïlla 2018 tendrá a Jack White, N.E.R.D., Prophets of Rage y The Roots

21/02/2018 - 17:30

El norteamericano Jack White encabeza la lista de nuevas incorporaciones al Festival Cruïlla 2018, que se celebrará del 12 al 14 de julio en el Parc del Forum de Barcelona, en lo que supone el regreso del artista a la capital catalana tras seis años.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La organización también ha anunciado las incorporaciones de N.E.R.D., el grupo de Pharell Williams que actuará por primera vez en Barcelona; Prophets of Rage, con los músicos de Rage Against the Machine y las voces de Chuck D (Public Enemy) y B-Real (Cypress Hill), y The Roots, uno de los pilares del hip hop.

Otras incorporaciones son las del impulsor del movimento Tropicalia Gilberto Gil, con su proyecto 'Refavela40'; los franceses Justice y Camille; el reggae de SOJA; la nueva sensación de la electrónica Kygo; la malí Fatoumata Diawara; el blues de Seasick Steve; el dúo de tecno Orbital, y el cantautor británico Ben Howard.

En el apartado nacional, se han sumado al cartel del Cruïlla La Pegatina, Lori Meyers, Els Catarres --que ya protagonizan el Cruïlla de Primavera--, Joan Dausà, The New Raemon, Mi Capitán, Ramon Mirabet, Belako, La M.O.D.A., Elefantes y Nuria Graham.

Estos nombres se suman a los ya confirmados del británico David Byrne, Damian 'Jr. Gong' Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone y Joana Serrat.

En esta edición del festival también participarán las compañías La Fura dels Baus, el espectáculo del Aquelarre de Cervera, la formación Rolling Vibes Collective y la Always Drinking Marching Band.