Santiago Segura afirma que es necesario conocer "todos los datos" antes de retirar la estatua de Woody Allen

21/02/2018 - 18:07

El cineasta Santiago Segura ha afirmado que él no va a juzgar a Woody Allen porque "no sé si es verdad o mentira; que datos tengo yo para juzgarles; no conocemos la historia". Así se ha manifestado el actor al ser preguntado por la petición de un colectivo feminista de retirar la estatua de Allen de Oviedo.

OVIEDO/MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Segura ha expresado su apoyo al movimiento feminista 'MeToo', aunque ha pedido prudencia antes de prejuzgar a alguien, en alusión al director de cine Woody Allen que se ha visto salpicado a raíz de las acusaciones de acoso sexual de su hija adoptiva.

"Woody Allen probablemente no volverá a dirigir y por qué le voy a juzgar yo a él o a Mía Farrow cuando no sé si es verdad o mentira; que datos tengo yo para juzgarles; no conocemos la historia", ha explicado Segura .

El director de Torrente, que estrenará en días la película 'Sin rodeos' ha recordado que Woody Allen ya fue juzgado por esas denuncias "hace 25 años y los psicólogos dijeron que ella (su hija)podía haber sido manipulada".

En cuanto al movimiento 'Mee Too', ha reconocido que la campaña está sirviendo para "algo que era terrible, que era que una mujer acosada no lo podía denunciar y ahora puede hacerlo". En su opinión, "el acoso es un patrón" y se ha referido concretamente al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que "se ha convertido en un apestado" tras la denuncia de acoso sexual realizadas por numerosas actrices.