Cajasol.- María José Pérez, ganadora de la Lámpara Minera en 2015, presenta 'Trazos' en los 'Jueves flamencos'

21/02/2018 - 18:24

La artista almeriense ofrecerá los diez temas de su segundo álbum, lanzado el pasado 24 de enero, rodeada de un elenco de once músicos

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La cantaora almeriense María José Pérez, ganadora de la Lámpara Minera 2015 en el Festival Internacional del Cante de las Minas de LaUnión (Murcia), presentará en directo su segundo trabajo discográfico titulado 'Trazos' en el Teatro Cajasol en Sevilla, una cita enmarcada en el tradicional ciclo 'Jueves flamencos' de la Fundación Cajasol.

La cantaora estará acompañada en el escenario por un elenco de once músicos, entre los que se encuentran el guitarrista y autor de lamayor parte de las letras, José Quevedo 'Bolita'; el piano de José Carra; el bajo de José Manuel Posada 'Popo'; la percusión de Paquito González; los coros y palmas de Víctor Carrasco y Laura Marchena; y la colaboración especial de un quinteto de cuerda dirigido por José Vélez, con Fernando Cornejo al violín, Almudena García a la viola, Arnaud Douont al chelo y Javier Rodríguez al contrabajo.

Según un comunicado, en este álbum autoeditado, la artista muestra una nueva faceta más personal que no había reflejado hasta ahora en su obra. A lo largo de los diez temas le canta a su tierra, Almería; a su familia y muy especialmente a su hija, a la vida y a la muerte, y asus artistas de referencia en el flamenco.

En palabras de la autora: "El título, 'Trazos', describe la forma en la que perfilo diez cantes que nacen desde lo mas profundo de mi ser y en los que aprovecho para contaros algo de mí. Le canto a mi tierra, Almería, donde me transporto para describiros las calles y lugares donde he crecido y recuerdo el cante que me ha llevado a conseguir uno de los más preciados galardones. Le canto a mi familia, porque cada momento donde nos hemos reunido he aprendido de ellos nuestras tradiciones y nuestra forma de sentir y amar el cante flamenco. Le canto a grandes deeste arte, de los que he estudiado y han sido referencias constantes en mi aprendizaje. Le canto a la vida, y a la muerte. Le canto a mi hija, porque con ella descubrí un mundo inacabado y en permanente cambio; y por ella es por lo que me he atrevido a sacar esta obra, donde creo que en cierta medida arriesgo todo lo conocido hasta el momento sobre mí y rompo muros, a veces resistentes al tiempo, donde mi voz se acomoda y los siento frágiles como papel vuela con el soplido del viento".

Además de las letras y composiciones de José Quevedo 'Bolita', en este álbum hay arreglos de Miguel Ángel López 'Lenon' y Javier Galiana. 'Trazos' cuenta también con algunas composiciones clásicas que María José Pérez ha llevado a su estilo como la 'Vida loca' que popularizó Francisco Céspedes, el bolero 'Nostalgias', la popular 'De penita en pena' o 'Con los bracitos en cruz'.

Colaboran en este disco músicos como el pianista José Carra, uno de los mejores de la nueva generación española de jazz y el quinteto de cuerda compuesto por los violinistas José Vélez, Fernando Cornejo, la viola Almudena García, el chelista Arnaud Douont y el contrabajista Javier Rodríguez. En algunos cortes la percusión es de Paquito González, el contrabajo de Alejandro Tramayo y el bajo de José Manuel Posada 'Popo'. Las palmas y jaleos pertenecen a Carlos Grilo, Diego Montoya y Sfera.

Las entradas para asistir a 'Trazos' de María José Pérez este jueves se pueden adquirir en la taquilla de la Fundación Cajasol en el teléfono 954 50 82 00 y a través de la venta 'on line' a través de este enlace de la web de Cajasol.