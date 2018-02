CSIF alerta del "déficit" en la plantilla de bomberos de la capital y cree que hacen falta "40 profesionales"

21/02/2018 - 18:30

El sindicato CSIF ha estimado que en Huelva capital "hacen falta 40 bomberos más en una plantilla que desde el año 2012, cuando se aprobó el plan de ajuste municipal, ha perdido un 20 por ciento de personal".

HUELVA, 21 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, desde hace cinco años, "no se cubren las jubilaciones y se han amortizado más de 30 plazas", de manera que "se ha pasado de los más de cien efectivos en 2012 a sólo 80 en la actualidad".

El sindicato afirma que "este déficit de personal está repercutiendo en la organización del trabajo ya que el volumen es el mismo, incluso más, pero la plantilla se reduce año tras año". Para cualquier intervención se movilizan como mínimo cinco bomberos, una cifra que puede aumentarse hasta nueve efectivos en casos de incendios.

Además, como han indicado, al no haber promoción interna no se cubren los puestos en la escala de mando por lo que los efectivos que podían haberse jubilado "están aguantando para no dejar aún más descubierta la plantilla". CSIF ha asegurado que desde el 2016 está planteando estos problemas al concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño, pero "hasta el momento no ha dado soluciones".

Para CSIF, "esto repercute, además, en el envejecimiento de la plantilla que el sindicato fija en 48 años de media". En cuanto a las dotaciones, propone al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de trasladar el Parque Municipal de Bomberos a otra ubicación.

La central sindical ha indicado que las instalaciones se han quedado "pequeñas, obsoletas, y se necesita más espacio para realizar las prácticas de formación". "Los bomberos tienen que ejecutar maniobras de entrada y salida, probar herramientas, revisar vehículos y medios materiales o realizar prácticas, y toda esa actividad se hace en la zona urbana delante del Parque, que es un lugar de tránsito rodeado de edificios", ha indicado el sindicato.

"Por la seguridad de los efectivos y de los propios ciudadanos, se debería estudiar el cambio de ubicación y, de esta forma, contar con unas instalaciones adecuadas ya que desde su inauguración en 1985, el Parque Municipal de Bomberos no se renueva", han dicho.

En este sentido, CSIF ha recordado que el Ayuntamiento tiene previsto realizar una inversión para incluir una torre de prácticas pero, su juicio, "esto no acabará con el problema de la falta de espacio para realizar las prácticas y ampliar el Parque, por ejemplo, con instalaciones acuáticas que son necesarias para la formación de los buceadores y de maniobras de achique".

Desde la central sindical se hace especial hincapié en la seguridad de la plantilla y, en este sentido, reclama a la corporación "la inmediata puesta en marcha de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, imprescindible para valorar los riesgos y evitar accidentes tanto en las maniobras como en las intervenciones, el manejo de herramientas o las prácticas de formación".

CSIF considera que sólo el año pasado se registraron dos incidentes de gravedad y "no es lógico que los Bomberos de Huelva no cuenten con un Plan de Riesgos Laborales y que a los nuevos vehículos aún no se les haya realizado la evaluación de riesgos".

UNIDAD CANINA

Por otro lado, el sindicato ha lamentado, además, "el incumplimiento" del reglamento del Grupo de Rescate y Salvamento de Bomberos (GRES) que agrupa a la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Rescate en Altura y la Unidad de Rescate Urbano. La central sindical asegura que la corporación municipal "no lo cumple al 100% por dos motivos principalmente". Uno de ellos es que, desde el año 2012, el Ayuntamiento "no paga el mantenimiento de los animales de la Unidad Canina por lo que los bomberos tienen que abonar de su bolsillo el alimento y los cuidados médicos-sanitarios".

Por ello, exige a la corporación que "abone las facturas de los últimos cinco años y vuelva a asumir el mantenimiento de los perros, tal y como se recoge en el mencionado reglamento".

Por otra parte, según han precisado, "el Ayuntamiento no está cubriendo la totalidad de las plazas de especialistas de las tres unidades". "Podemos tener hasta cinco buceadores y actualmente sólo contamos con tres", ha proseguido el sindicato CSIF.

Finalmente, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se aboga por el cumplimiento de toda la normativa y asegura, en este sentido, que "en las pocas plazas que se cubren, la corporación se salta los criterios y adjudica a dedo algunos puestos que necesitan titulación específica".

A juicio del sindicato, "todos estos problemas se solucionarían si se diera un impulso a Ley del Fuego, que coordinaría a todos los bomberos de Andalucía". El sindicato está presente en las negociaciones de esta Ley que se retomaron a finales del año pasado. "Con esta normativa se homogeneizarían las plantillas, la organización, el funcionamiento interno, el sistema de acceso o la adjudicación de plazas evitando el descontrol y la arbitrariedad actual", han concluido desde CSIF.