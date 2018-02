Beaumont dice que el Gobierno foral "sí cuenta con el servicio de helicóptero para transporte sanitario"

22/02/2018 - 12:44

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo foral "sí cuenta con el servicio de helicóptero para transporte sanitario".

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

Beaumont ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de UPN sobre "las razones por las que el Gobierno no cuenta en este momento con el servicio de helicóptero para el transporte sanitario".

La consejera ha señalado que Navarra "tiene contratada la asistencia de tres helicópteros para los servicios de emergencias". "Es un contrato de la Dirección General de Interior para situaciones de emergencias cierto y no un contrato del departamento de Salud para el transporte secundario como ocurre en otras CCAA", ha añadido.

Beaumont ha manifestado que "se sigue realizando el transporte sanitario con helicóptero" en Navarra y se ha referido al "rescate de un escalador herido en Etxauri hace escasamente 20 días". Según ha dicho, se está trabajando además para mejorar el servicio.

La consejera ha pedido a UPN que "vaya rectificando sus imputaciones" y ha pedido que "no alarme a la población porque no tiene razón en lo que dice y no es justo". "Si usted necesita del servicio helicóptero del Gobierno en caso de accidente o de rescatarle lo tendrá", ha concluido.

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha manifestado a la consejera que "eso no es verdad", lo tiene para "casos de emergencia, no puede ser para cualquier transporte sanitario". "Ha sido por su dejadez, se le ha pasado el pliego", ha dicho, para insistir en "la dejadez de la gestión y la ineptitud". "No saben por dónde les da el aire", ha dicho, para criticar que "se cargaron la ANE y no han encontrado una manera de coordinar las emergencias y se le pasan los plazos".