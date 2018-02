La alcaldesa de Cáceres muestra su "perplejidad" por que la Junta "defienda" los intereses de la empresa de la mina

22/02/2018 - 13:05

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha mostrado su "perplejidad" por la respuesta de los técnicos de la Junta de Extremadura de que la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) ha cumplido con el permiso de obra que tenía en la zona de Valdeflores para realizar sondeos de cara a la construcción de una mina a cielo abierto, y ha criticado que la administración regional "defienda" los intereses de la citada empresa.

CÁCERES, 22 (EUROPA PRESS)

Nevado ha indicado que el ayuntamiento desconoce cuándo han venido los técnicos de la Junta a inspeccionar los trabajos que se están haciendo en este paraje, y ha defendido la labor de los técnicos municipales que visitaron la zona y, en un informe, concluyeron que lo que estaba haciendo TEL se "extralimitaba" de los permisos de obra menor que tenía concedidos y, por eso, se decretó la paralización de los trabajos.

"No sé cuándo ha hecho la Junta ninguna inspección y cuándo han venido al lugar donde se están haciendo los sondeos porque no nos consta", ha lamentado la regidora cacereña, que ha mostrado su "respeto" por los informes técnicos, "vengan de un lado o de otro", pero, a renglón seguido, ha valorado el "rigor" con el que los funcionarios del ayuntamiento han hecho su trabajo yendo "in situ" a comprobar qué se está haciendo allí.

En esta línea, ha explicado que la inspección de los técnicos municipales se ha basado en la documentación que la Junta entregó al ayuntamiento sobre el proyecto por lo que ha asegurado: "Si resulta que no tenemos toda la información a pesar de que la Junta dice que nos la ha remitido, eso nos puede causar perplejidad".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa en la presentación de una guía ornitológica de la ciudad, la alcaldesa ha explicado que los procesos siguen adelante y que ahora, tras la paralización de los trabajos, la empresa tiene un periodo para presentar alegaciones y defender su postura. "No sé si la Junta está tan interesada que va a realizar también alegaciones al expediente", ha ironizado.

"Me sorprende que la Junta haga estas manifestaciones porque el expedientes es público y se le ha abierto a la empresa y no a la Junta y es la empresa lo que tiene que justificar si cumple o no, por eso sorprende que la Junta salga en defensa de los intereses de Sacyr. Nos causa perplejidad, la verdad", ha sentenciado.

En su respuesta, ha mostrado el "respeto absoluto" por los trámites administrativos y por el "escrupuloso cumplimiento de la legalidad" y ha añadido que hay que distinguir entre el respeto a la norma y la voluntad política, y "ambas son absolutamente respetables".

Cabe destacar que, según publica el diario HOY, técnicos de la administración regional han inspeccionado la zona de Valdeflores donde la empresa TEL está realizando sondeos cuyas obras han sido paralizadas por el ayuntamiento. La conclusión de la Consejería de Infraestructuras es que la empresa ha cumplido y que los trabajos efectuados hasta la fecha no exceden de los contemplados en el proyecto del permiso de investigación y en el plan de labores presentado y aprobado.