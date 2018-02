PP ve "inaceptable" la ausencia de Carmena en la inauguración de ARCO porque "enturbia la imagen" de los galeristas

22/02/2018 - 13:17

El portavoz del PP en el Ayntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tachado de "inaceptable" la ausencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la inauguración de ARCOMadrid, por la retirada de la obra de Santiago Serra 'Presos Políticos', algo que ha su juicio "enturbia la imagen de los galeristas".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Almeida después de que la alcaldesa haya decidido no acudir a la inauguración de ARCOMadrid, como gesto para expresar su disconformidad con la retirada de esta obra. "Creemos que es inaceptable que hoy no venga la a inauguración de ARCO, ya no por el desaire que supone a sus majestades los Reyes, sino porque toda la polémica que se ha creado hace que la imagen de ARCO, de los artistas y galeristas se haya enturbiado", ha lamentado el portavoz popular.

Almeida ha criticado que lo que está buscando la regidora es un "rédito político" y está usando esta estrategia como "una cortina de humo" para "tratar de ocultar todos los problemas que su gestión de área le están causando a los madrileños". "Debería estar aquí en apoyo a los artistas y de las galerías, no para montar numerito político", le ha espetado a la alcaldesa.

En cuanto a la obra que se ha retirado, el popular ha asegurado que "respetan la libertad de expresión", al mismo tiempo que ha aseverado que "en este país no hay censura", ya que la retirada de las imágenes "ha sido consensuada".

Por último, el popular ha añadido que no comparte "el blanqueamiento" de las personas que protagonizan la exposición, "como los agresores de los guardias civiles de Alsasua".

"Desconocemos si el Ayuntamiento solicitará la dimisión del presidente de Ifema -- Clemente González-- pero él tiene nuestro apoyo. Unos podrán estar o no de acuerdo, pero no nos parece que el Ayuntamiento pida la dimisión. Está sobreactuando buscando un rédito político, y en esto han visto la oportunidad perfecta para lanzar esa cortina de humo", ha concluido.