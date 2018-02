Plataforma Sanidad Pública exige al Gobierno regional un "equipo de crisis" para "resolver los problemas" del SERIS

22/02/2018 - 13:18

La Plataforma por la Sanidad Pública en La Rioja ha exigido este jueves al Gobierno regional "un equipo de crisis" para "resolver los problemas" del Servicio Riojano de Salud, para el que reclama, principalmente, más financiación y más profesionales. Unos problemas, han dicho, que "afectan a más de 75.000 riojanos".

En una multitudinaria rueda de prensa, en la que han participado representantes de todos los colectivos incluidos en la Plataforma, sus portavoces, Javier Granda y Elena Sutil, han desgranado las principales reclamaciones que se hacen desde la entidad, y que les llevarán a manifestarse este próximo sábado ante la Consejería de Salud.

Como ha incidido Granda, "la consejera de Salud ya no es nuestra interlocutora, porque no tiene capacidad", algo que ha afirmado después de una reunión que mantuvieron este pasado lunes con María Martín. Por eso, "hemos decidido emplazar directamente al presidente del Gobierno riojano, a que tome decisiones en el Consejo de Gobierno de manaña, antes de la movilización del sábado".

"Queremos una sanidad pública, universal y de calidad", ha recalcado el portavoz de la Plataforma que ha lamentado que "María Martín ha cometido muchos errores al frente de la Consejería, pero el principal es que piensa que puede solucionar todos los problemas desde su cargo, y no es así".

Por eso, reclaman que se discuta mañana en el Consejo "la creación de un equipo de crisis en el Gobierno regional, para solucionar los problemas de la sanidad riojana", que, en sus palabras, "afectan a más de 75.000 riojanos, que sufren retrasos, derivaciones y otros casos, todo, porque hay un problema de fondo, que es un problema de financiación".

Si no se resuelve este problema de financiación, a juicio de Granda, "la sanidad riojana va a seguir a la deriva", por lo que "queremos decirle al presidente del Gobierno regional que estamos ante un problema serio que no admite más demoras, y que se debe abordar desde un punto de vista integral y de financiación".

Por su parte, Elena Sutil ha detallado que "tenemos 320.000 razones para manifestarnos, tenemos unos gestores de la sanidad que son políticos, que piensan a corto plazo y que solamente tratan de aguantar hasta las próximas elecciones, para garantizar su futuro profesional, están alejados de la realidad y los ciudadanos no les importan nada".

Ha detallado algunos de las situaciones problemáticas de la sanidad riojana, comenzando por "las Urgencias que están saturadas, con esperas de 2 ó 3 horas, porque no reconocen que faltan profesionales; los 4 ó 5 días que se tarda en dar cita en Atención Primaria, y que la consejera achaca a problemas con la gestión de la cita por teléfono, no quiere reconocer la falta de profesionales".

También ha añadido que "en Paliativos no hay asistencia los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas al día, porque no lo consideran un servicio imprescindible, cuando para nosotros es esencial, porque atiende casos muy delicados"; ha citado los 7.000 pacientes en lista de espera "y que si dicen que no a operarse en la privada, quedan en el limbo".

Igualmente, ha advertido de la insuficiencia de profesionales de Psicología y de Psiquiatría, "cuando en La Rioja hay más de 60.000 personas afectadas por depresión, y hay muchos intentos de suicidio", y de trabajadores sociales "que tenemos por debajo de las ratios permitidas". Sin embargo, "no se plantean ninguna contratación de personal ni en el ámbito sanitario ni en el no sanitario".

Sutil se ha referido además a las privatizaciones "con una consejera que nos dice que 'fueron los de antes', pero son los de antes y los de ahora, porque son los mismos", mientras que ha considerado "un escándalo que los privado esté usando instalaciones y personal del Hospital San Pedro", sobre todo en algunos servicios de Radiología.

La contratación de ambulancias "por 4 millones menos, lo que hace que los pacientes tengan que esperar más porque hay menos personal"; la situación de la lavandería "privatizada" del San Pedro "que acumula muchas quejas y con el personal en peores condiciones"; y el gerente de la FHC "contratado en La Rioja después de que le echaron de Madrid por acciones sospechosas" han completado las críticas de la Plataforma.

"No tienen voluntad de cambiar ni de solucionar nada", ha asegurado Elena Sutil, mientras que Granda, por último, ha llamado la atención de Ciudadanos por lo que ha calificado como "su silencio cómplice, tienen que dar la cara y exigir al Gobierno de La Rioja que la sanidad vuelva a ser pública, universal y de calidad".