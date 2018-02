Empresas andaluzas del sector inmobiliario participan en la Feria Buying Properties Abroad de Suecia

22/02/2018 - 13:59

Un total de tres empresas andaluzas del sector inmobiliario han participado en la Feria Buying Properties Abroad que se ha celebrado los días 17 y 18 de febrero en la Feria Internacional de Estocolmo (Suecia), donde se han desplazado a través de una misión comercial organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Con esta misión, Extenda ha organizado por primera vez la participación deempresas andaluzas en esta feria, con el objetivo de que puedan conocer lascaracterísticas de esta importante cita comercial e identificar las oportunidades de negocio que ofrece el mercado de Suecia para el sector inmobiliario de Andalucía.

La primera edición de esta feria se celebró en el año 2003 con 14 expositoresque atrajeron a 1.500 visitantes. Desde entonces, la Fair Media International AB ha organizado más de un centenar de exposiciones bajo el nombre 'Buying PropertiesAbroad' en Estocolmo, Gotemburgo y Malmo en Suecia y Helsinki en Finlandia. Susexhibiciones atraen a entre 2.000 y 6.000 visitantes en cada edición, que buscanoportunidades de inversión y residencias de vacaciones o permanentes en el extranjero.

La demanda sueca de viviendas en España se ha incrementado en los últimosaños, de manera que el número de ventas aumentaron casi en un cien por cien entre 2013 y 2016, con más de 3.500 operaciones en ese último año. Estos datos sitúan a España en el cuarto lugar entre los países con más demanda, tras Reino Unido, Francia y Alemania, y por delante de Bélgica.

En cuanto a comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en segundo lugar en elranking nacional, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana, con más del 25 por ciento de las operaciones a nivel nacional en 2015. La práctica totalidad de esta cifra corresponde a la provincia de Málaga, aunque se realizan algunas operaciones en Granada y Almería.

EMPRESAS ANDALUZAS EN LA FERIA

En esta primera misión organizada por Extenda a la Feria Buying PropertiesAbroad han participado las siguientes empresas: Vive Soluciones Inmobiliarias, deMálaga; y Dial 2006 y Newexpovivienda, de Almería. La organización de esta acciónpor Extenda será cofinanciada con fondos de la Unión Europea a través del P.O.FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.

Extenda apoya la internacionalización del sector inmobiliario de Andalucía condistintas acciones enfocadas a los intereses de las empresas de la comunidad. Así, el pasado año 2017, un total de 263 empresas de promoción inmobiliaria y construcción participaron en un centenar de acciones de Extenda, sumando casi 500 participaciones.

Además, a lo largo del año 2018, además de la misión comercial a la FeriaBuying Properties Abroad, organizará la participación de firma del sector en las feria A Place in the Sun en Londres en mayo, y en la feria Second Home de Bruselas en octubre. También organizará otra misión comercial a la feria 2ND Home de Utrecht en marzo; y una misión comercial inversa en el marco del X Encuentro Internacional Inmobiliario que tendrá lugar en noviembre en Málaga.

Asimismo, Extenda potencia la promoción online de las empresas inmobiliariasde la comunidad andaluza a través del 'Portal Inmobiliario Andalucía' de Extenda Plus, que actúa como carta de presentación de las mismas en todo el mundo y actualmente tiene registradas 33 inmobiliarias, la cuales ofertan a través de internet más de 177 promociones en toda Andalucía.