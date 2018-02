El acusado de violar a su esposa con ayuda de dos hombres lo niega y ella asegura que le "han destruido la vida"

22/02/2018 - 13:58

El acusado de violar a su esposa con ayuda de dos hombres más se ha declarado en el juicio celebrado contra él este jueves "no culpable", al igual que ha hecho uno de los supuestos cooperadores (el otro no fue identificado), y que se ha acogido a su derecho a no declarar.

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

La víctima ha asegurado sin embargo que su exmarido --que tenía orden de alejamiento sobre ella y prohibición de comunicarse, pese a lo cual le enviaba mensajes amenazadores-- la metió, con ayuda de otros dos, "a la fuerza" en un coche con el que la llevaron a un lugar donde, tras haberle retirado la ropa y obligado a beber una sustancia "amarga" que le dejó la boca "dormida", el principal procesado "abusó" de ella, penetrándola por la vagina.

"Desde que me han hecho esto, yo no soy la misma persona. Me han destruido la vida. Lo estoy pasando muy mal. Estoy sufriendo mucho", ha relatado la mujer ante la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en la sesión en la que también han prestado declaración testigos y peritos, y que ha quedado vista para sentencia.

