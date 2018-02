Piden a la Fiscalía que investigue un presunto nuevo caso de una muerte a manos de la auxiliar del Hospital de Alcalá

22/02/2018 - 14:23

La hermana de una paciente fallecida en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue de oficio si su caso está relacionado con la auxiliar de enfermería del centro Beatriz L.D., que se encuentra en prisión bajo la acusación de haber matado a una paciente de 86 años.

A través de la asociación 'El Defensor del Paciente', esta familiar ha puesto en conocimiento del Ministerio Público la muerte de su hermana, de 43 años, el 25 de noviembre del 2010, en cuya fecha la auxiliar, acusada de inyectar aire en las venas de una anciana, aún trabajaba en el centro.

La mujer ha explicado a Europa Press que su hermana se encontraba, desde varios días antes de su muerte, ingresada en el centro médico después de una intervención de poca gravedad en Medicina Interna, donde estaba destinada la auxiliar.

Allí le iban a quitar una bolsa que le habían colocado tres años antes por un cáncer de colón. La operación, con anestesia local y sin gravedad, resultó todo un éxito y la mujer se recuperó poco a poco de las secuelas de la misma.

Pocos días después, en torno a las 7.30 horas de la mañana, la revisó el cirujano que la atendió, quien trasladó posteriormente a la familia que la mujer estaba "perfectamente". También dijo a la familia que debido al buen estado de la mujer le darían el alta ese mismo día o al siguiente.

Apenas un cuarto de hora después de ser examinada por el médico, una enfermera pasó por la habitación a ponerle el termómetro. Cuando volvieron para recogerlo, encontraron a la mujer en parada cardiaca. Todo esto, detalla su hermana, sola en su habitación, ya que esa noche no se quedó nadie con ella y el día anterior le dieron el alta a su compañera de cama.

Los médicos consiguieron reanimar a la mujer y estuvo tres días en la UCI. Sin embargo, no pudieron hacer nada para evitar su muerte, ya que "las secuelas neurológicas eran incompatibles con la vida". "No os puedo decir qué ha pasado, no lo sé", cuenta la mujer que les dijo el cirujano "en estado de shock". Además, la familia de la fallecida cuestionaron si era necesario hacer una autopsia, aunque finalmente no se realizó.

La mujer cuenta que en otra ocasión una doctora le preguntó que si su hermana tenía problemas de depresión, a lo que ella contestó que estaba "muy animada y con ilusión". Entonces ella le preguntó que si pensaban que podía ser un intento de quitarse la vida, a lo que la doctora "hizo un gesto de circunstancias".

"Al salir este verano la noticia de la auxiliar del Hospital nos vinieron dudas y por nuestra tranquilidad querríamos que se investigara el caso de mi hermana", explica la denunciante, señalando que se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la Policía Nacional para ver qué podía hacer al respecto, pero que aún no ha recibido respuesta del Cuerpo.

La denunciante ha recordado, como dato relevante, que, tal y como adelantó el programa Espejo Público, Beatriz L.D. apuntó en su declaración judicial, preguntada por la muerte de la anciana de 86 años, que solo entró a la habitación de la fallecida "unas cuatro veces a poner termómetros". Un extremo que para la mujer coincide plenamente con el caso de su hermana.

"Mi hermana me dijo antes de fallecer que había una 'limpiaculos' estúpida que la trataba fatal. Ella hablaba muy bien de todas las enfermeras menos de una. Quizás esa es la auxiliar en prisión y a lo mejor tuvo algún encontronazo con ella", se pregunta lamentándose la mujer, que en cualquier caso "aunque no sea una de sus víctimas", defiende que tienen "derecho a saber".

Por su parte, desde el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares han señalado a Europa Press que el caso de la auxiliar es un tema judicial en proceso y que no pueden hacer una valoración al respecto.