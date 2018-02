Resolución de Junta concluye que no cabe sanción en la no publicación del presupuesto de 2017 en Portal de Transparencia

22/02/2018 - 14:24

Técnicos instructores de la Junta de Andalucía han emitido una resolución en la que se apunta que "no hubo ni dolo, ni negligencia ni culpa" en la no publicación del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017 en el Portal de Transparencia, por lo que no se impondrá finalmente ninguna infracción, tras la denuncia presentada por el PP ante el Consejo Andaluz de la Transparencia.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado en comisión en el Parlamento andaluz dicha resolución de la instructora de dicha denuncia, que se notificará al propio Consejo Andaluz de la Transparencia.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha recordado que el 28 octubre de 2016 la diputada popular Carmen Crespo presentó denuncia ante el Consejo de la Transparencia "por no publicar el anteproyecto de ley de presupuestos", ante lo que el Consejo le dio la razón al PP y se instó al Consejo de Transparencia para que se incoara expediente sancionador, algo en lo que también se le dio la razón al PP.

Ruiz Sillero ha explicado que ello obligó a la Consejería de Hacienda a que abriera expediente sancionador "para averiguar quién había sido responsable de la comisión de esa infracción".

Ante la pregunta del PP, la consejera ha recordado que esa resolución del Consejo "fue recurrida por parte de la Consejería de Hacienda, pues no procedía exigencia de responsabilidad", pero el Consejo de Transparencia la convirtió en firme, por lo que la Consejería "dio cumplimiento a la exigencia del Consejo y abrió expediente sancionador".

Montero ha explicado que el pasado 25 de enero los técnicos de la Junta ha remitido el informe de conclusiones acompañado de otros informes que había solicitado la instructora del expediente. Ha apuntado que dicho informe de conclusiones asevera que "no se aprecia indicios de dolo, negligencia ni culpa en la Consejería de Hacienda en la no publicación de la ley de presupuestos de 2017".

De esta forma, ha anunciado que "hace unos días se ha cerrado el expediente instruido, apuntándose que no hay dolo, negligencia o culpa" y que no caben sanciones ni infracciones ante esa situación.

La consejera ha aseverado que los presupuestos de 2017 se publicaron en el Portal en 2018 y ha expresado el "máximo respeto a las resoluciones del Consejo de Transparencia". "Hemos cumplido en 2018, hemos tomado nota de lo ocurrido y lo seguiremos cumpliendo", ha aseverado Montero.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido que identifique al posible infractor o infractores responsables de no haber publicado los presupuestos, y ha anunciado que "se ha planteado incumplimiento en la publicación en el Portal de la Transparencia de los Presupuestos de 2018".

Ante esa situación, la consejera ha apuntado que no puede facilitar información adicional "aunque se ha tomado declaración de todas las personas que intervinieron en la tramitación del presupuesto" y ha reconocido que no tenia conocimiento de que en los presupuestos de 2018 se hubiera detectado incumplimiento en el Portal de la Transparencia.