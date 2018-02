De lo Santos ve "necesarias" las disculpas de Ifema y dice que él no hubiera pedido retirar la obra

22/02/2018 - 14:27

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime Miguel de los Santos, ha asegurado que "rectificar es de sabios" tras conocer que Ifema ha pedido disculpas por la polémica en torno a la obra 'Presos Políticos' y que este gesto era "necesario", para añadir que aunque fue una decisión consensuada que respeta, él no hubiera solicitado la retirada de la obra.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras conocer que el presidente de Ifema, Clemente González, ha remitido a los galeristas un escrito en el que pide disculpas por lo ocurrido y que no había intención de ejercer censura sobre la creación artística.

"Rectificar es de sabios y yo creo que pedir disculpas hace honorable a cualquier persona y creo que era necesario", ha asegurado sobre esta polémica, para añadir también que "en ningún caso" hubo una "exigencia" de retirar la obra de la feria ARCOmadrid sino una decisión "consensuada" entre el presidente de Ifema y la galería madrileña Helga de Alvear.

En este sentido, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ha comentado que esa decisión se adoptó desde la "libertad" y debe ser "respetada" porque se decidió entre ambos.

"Yo no voy a entrar a valorar lo que, insisto, son acuerdos que hacen personas libres y en democracia. Si me pide lo que yo hubiera hecho como Jaime de los Santos, como ciudadano, no hubiera pedido la retirada de la obra pero tampoco, si Jaime de lo Santos fuera galerista, hubiera retirado la obra de sus paredes", ha indicado el consejero a los medios de comunicación.

A su vez, ha insistido en que la libertad de expresión en la Comunidad de Madrid se "respeta, como no podía ser de otra manera, la libertad de expresión" y que así lo ha demostrado durante su trayectoria al frente de Cultura "de manera más que sobrada".

"Respeto desde todas las perspectivas la cultura, amo la cultura y creo que todos los artistas tienen que crear desde la más absoluta libertad", ha enfatizado el consejero en relación a esta polémica.

Sobre las palabras de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, de pedir su dimisión tras la retirada de la obra, De lo Santos ha replicado que en vez de reclamar su cese de forma "oportunista", los miembros de su formación deberían apoyar la cultura "pero de verdad".

También ha comentado que Ruiz-Huerta puede defender al artista Santiago Sierra de forma "legítima" y "justificada", pero no incurrir en oportunismo político, para ironizar luego que ella se ha convertido en una "performance" en alusión a su decisión de acudir a ARCO con una mordaza.

Preguntado sobre la posibilidad de que la obra pueda volver a Ifema, De lo Santos ha señalado que será una decisión que debe adoptar la galerista y que será ella la que tiene que actuar en consecuencia.