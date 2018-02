Moreno cree que Díaz en vez de "pararse" debería "trabajar por las mujeres" para acabar con la brecha salarial

22/02/2018 - 14:46

Dice que cuando gobierne pedirá un certificado de igualdad de género a empresas y organizaciones que contraten o reciban ayudas de Junta

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves estar "cansado" de la "política de símbolos" del Gobierno andaluz y ha considerado que "lo que debería hacer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, más que pararse, es trabajar, y trabajar por las mujeres" para acabar con la brecha salarial.

Así lo ha expresado en Málaga el presidente de los 'populares' andaluces en la clausura de un acto del partido sobre igualdad salarial, en el que ha pedido a Díaz que "más que hacer actos simbólicos, meta horas y trabaje para conseguir que acabemos con la brecha salarial en Andalucía", así como con "la penuria, la precariedad y el desempleo mayoritario que sufren las mujeres".

"Me duele que una mujer que preside un Gobierno como es el andaluz, que tiene que tener esa sensibilidad y tiene que saber lo difícil que es llegar a esa responsabilidad, no adopte medidas mucho más valientes, mucho más decididas y con más determinación para remover los grandes obstáculos que tenemos en Andalucía", ha criticado Moreno.

En la misma línea, ha asegurado que "no tiene sentido" esa "política de gestos y símbolos" que "no va acompañada de decisiones políticas". Por ello, ha dicho que cuando el Gobierno socialista habla de igualdad de género "lo primero que pienso es que repasen los casi 40 años de socialismo en Andalucía", pidiendo que "expliquen a las mujeres por qué teniendo una brillante formación y enorme capacitación tengan diez puntos más que la media nacional en términos de desempleo".

Para el líder 'popular', "la inestabilidad y precariedad laboral, que es mucho mayor que en el resto de comunidades autónomas de España y que penaliza de manera especial a las mujeres", así como la brecha salarial surge porque "no se han hecho las cosas bien en Andalucía, porque la política de símbolos no es efectiva, no es real y no modifica los obstáculos que tienen las mujeres en el día a día".

CERTIFICADO DE IGUALDAD

En este sentido, Moreno ha asegurado que le "sorprende" que haya empresas que trabajen con la Junta de Andalucía "y en las que existe desigualdad salarial". Por este motivo, se ha comprometido a que si sale elegido presidente de la Comunidad autónoma hará "algo muy sencillo que va a corregir eso".

Así, ha señalado que exigirá un certificado de igualdad entre hombres y mujeres tanto a empresas como organizaciones "que bien contraten con la Junta de Andalucía o bien tengan subvenciones públicas". "Aquel que no cumpla la igualdad no podrá contratar con ninguna administración de la Junta. Tendrán que ponerse las pilas", ha sentenciado.

Esto, ha señalado Moreno, "no es un tema menor", porque el Gobierno andaluz "tiene un presupuesto de 35.000 millones de euros", ha asegurado, instando a pensar en "la de empresas y proveedores que trabajan con la Junta". Así, ha indicado que aunque "es un paso para acabar con la brecha salarial, quedan muchos más que dar".

En Andalucía, la brecha salarial, según ha apuntado el líder del PP andaluz, se materializa en "87 días gratis que la mujer andaluza trabaja a una empresa". Sin embargo, "la brecha salarial española es de "54 días gratis", ha detallado.

"Evidentemente los dos datos son malos y los dos hay que corregirlos, pero tenemos mucho más trabajo que hacer en Andalucía", ha establecido Moreno, quien ha incidido en que esto le "duele como andaluz".

Otro de los "obstáculos" con los que se encuentran las andaluzas, ha indicado el presidente del PP-A, es "la conciliación de la vida laboral y personal, de la que tanto hablamos y nunca alcanzamos". Un tema que, ha reconocido, "incluso he vivido en mis propias carnes".

Así, ha explicado que cuando fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y entrevistó a personas independientemente de que fuese hombre o mujer, "hubo dos candidatas que fueron las mejores y que rechazaron ser directora general en la Secretaría de Estado", ha indicado. "La razón que argumentaron fue que era incompatible poder dedicarse a su familia y a esa tarea que le apasionaba".

"Tenemos un problema cuando a muchas mujeres se les obliga a optar entre su familia y el ámbito laboral, eso significa que las cosas no están bien en materia de horario, de bajas, de flexibilidad y oportunidades", ha asegurado.

En este sentido, Moreno ha añadido que "el Gobierno andaluz nos está siempre intentando meter en la cabeza que aquí no se puede cambiar nada, que es imposible el cambio. Yo quiero trasladar que sí es posible", ha reivindicado, agregando que las mujeres "que sois el 52 por ciento de la población andaluza, tenéis que ser conscientes del poder político, social y cultural que tenéis".

Por otro lado, el presidente del PP andaluz ha lamentado que "en un país occidental es triste que en el siglo XXI y en el año 2018 tengamos que hacer un acto de esta naturaleza para reivindicar algo que es justo y que debería estar erradicado desde hace bastantes años", ya que, ha reiterado, "no tiene sentido que un hombre y una mujer, dos personas, que trabajan lo mismo y tienen las mismas responsabilidades no cobren igual. Es una terrible injusticia".