Almeida acusa a carmena de sacar "rédito político" con su ausencia de arco

22/02/2018 - 14:37

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó este jueves de "inaceptable" que la alcaldesa, Manuela Carmena, se ausentara de la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) en lo que, a su juicio, es "una cortina de humo" con la que intenta sacar "rédito político" de la polémica por la retirada de la obra 'Presos políticos'.

Precisamente en su visita a ARCO, Almeida criticó, no ya tanto el "desaire" a los Reyes y el resto de autoridades, sino que "con toda la polémica se está enturbiando la imagen de ARCO", y, en su opinión, "no es aceptable que (Carmena) aproveche en su beneficio" para sacar "un rédito político de esta polémica". "Hoy era el día para estar aquí en apoyo de Arco, de los artistas y las galerías; no para hacer un numerito político", denunció.

Sobre la retirada de la obra de Santiago Sierra que catalogaba como presos políticos a los independentistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los agresores de Alsasua a guardias civiles y el concejal de Podemos Andrés Bódalo, Almeida dijo que el PP respeta la libertad de expresión pero que no comparte el "blanqueamiento" de la imagen de esas personas, por lo que lementó que la obra "haya adquirido la relevancia pública que ha adquirido" dando "una imagen falsa" de la realidad de España.

Por último, Almeida expresó su apoyo a la labor del presidente de Ifema, Clemente González Soler, cuya dimisión se especula que podría solicitar el Ayuntamiento, y dijo que, aunque la decisión de retirar la obra puede ser "discutible" y tener partidarios y detractores, "no se puede pedir la dimisión por esta decisión en concreto". Y, si lo hace, cree que es porque el Ayuntamiento está "sobreactuando buscando un rédito político" para lanzar "para ocultar los problemas que su gestión está ocasionando a los madrileños".

(SERVIMEDIA)

22-FEB-18

KRT/gja