La Junta adeuda a los ayuntamientos 24,9 millones a 31 de enero de 2018, y los consistorios deben a la Junta casi 400

22/02/2018 - 15:15

La Junta de Andalucía adeuda a los ayuntamientos andaluces un total de 24,9 millones de euros a 31 de enero de 2018, lo que supone "la cuantía más baja de deuda en el histórico", mientras que los consistorios le deben a la Junta casi 400 millones de euros.

Asimismo, ha criticado que la actual regla de gasto "constriñe a las administraciones", por lo que ha insistido en que "es razonable que antes de proceder a la actualización de la Patrica (Participación de los Tributos de la Comunidad), se modifique la regla de gasto", de manera que la Junta plantea modificar la regla de gasto para actualizar la Patrica.

En una comparecencia parlamentaria en comisión, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha resaltado que la Junta "está haciendo todo lo posible por mejorar la situación financiera de los ayuntamientos", y no ha reducido en los últimos ejercicios las cuantías de la Patrica (Participación de los Tributos de la Comunidad".

Ha resaltado que Andalucía "posee un nivel de saneamiento superior" y ha apuntado que Andalucía "es la única comunidad que cuenta con normativa que da carta de naturaleza a que los ayuntamientos participen en la recaudación y con financiación incondicionada", de forma que, por ejemplo, "la mayoría de programas dirigidos a financiar planes de cooperación tiene objetivo finalista".

Así, ha precisado que se han transferido 3.800 millones a las corporaciones locales en los últimos ejercicios.

Montero ha resaltado que la participación en los tributos "ha ido más allá" y se ha incrementado un 4,6 por ciento, lo que supone "un aumento superior a lo que crece la envolvente global de la Junta". Para 2018 está previsto destinar 150 millones de euros a desarrollar anticipos a los consistorios.

La consejera ha explicado que está haciendo acompañamiento a las obligaciones fiscales de las corporaciones locales "con el máximo respeto a los ayuntamientos, intentando que se puedan atender las obligaciones de los ayuntamientos con sus ciudadanos". "El ejercicio de tutela de la Junta ha permitido que los ayuntamientos puedan tener en la Junta un entorno solvente y hubieran tenido la posibilidad de utilizar el superávit si lo hubiera autorizado el Ministerio de Hacienda", ha aseverado Montero.

La consejera ha precisado que la deuda de la Junta con los ayuntamientos con saldo a 31 de enero de 2018 asciende a 24,9 millones de euros en varios conceptos, lo que supone "la cuantía más baja de deuda en el histórico", mientras que complementariamente las corporaciones locales adeudan a la Junta 400 millones de euros, en concreto 399,02 millones a 31 de enero.

De esta forma, "se registra un saldo a favor de la Junta de 374 millones de la Junta".

"Se ha logrado reducir las cifras de deuda en un 86,7 por ciento, lo cual ha permitido a los ayuntamientos atender las tensiones financieras", ha aseverado Montero, quien apunta que esa bajada de la deuda de la Junta con los ayuntamientos "introduce un saneamiento muy importante en esas cuentas públicas".

De esta forma, ha dejado claro que la Junta "tendrá siempre la mirada cercana de ayuda y colaboración con las corporaciones locales y seguiremos trabajando para que tengan saneamiento en las cuentas".

La consejera, quien ve "expectativas de crecimiento" con la financiación incondicionada, espera que se vaya notando la recuperación económica con la senda de crecimiento iniciada.

Ha valorado que el PP "ha moderado su discurso, pues antes decía que la Junta incumplía la ley con la Patrica, y ahora, al menos, dice que no se incumple la ley". Montero ha aseverado que los ayuntamientos andaluces "nunca han sufrido una bajada de la Patrica, pero el Gobierno central, en tiempos de crisis, ha bajado las cantidades destinadas a las corporaciones locales".

"La peor parte del análisis político del PP se destina siempre a la comunidad andaluza", ha lamentado Montero, quien ha recordado que en 2012, primer año de Gobierno de Rajoy "estableció una serie de medidas de recorte; los ajustes llegaron cuando llegó Rajoy, que encorsetó la regla de gasto, algo que también sufren los ayuntamientos de todos los partidos, pues impiden que los consistorios puedan utilizar su superávit".

Así, ha apuntado que "los ayuntamientos no han podido emplear 26.000 millones, y sólo en 2017 no se han podido emplear 1.594 millones" debido a la aplicación de la actual regla de gasto.

LAS "EXCUSAS" DE LA JUNTA

El diputado del PP José Antonio Miranda ha lamentado que la Junta "ha utilizado dos excusas para incumplir la ley de la Patrica", esto es, "que la regla de gasto impedía a los ayuntamientos gastar dinero, y, por otro lado, la Junta dice que, a pesar de haber bajado los presupuestos de la Junta, el Gobierno andaluz ha congelado la Patrica y no la ha disminuido".

Miranda ha advertido de que la Junta "si se tiene en cuenta lo que la ley establece, debería haber transferido a los ayuntamientos 4.749 millones, pero ha transferido realmente 3.780 millones".

"Ha congelado las partidas y en 2015, 2016, 2017 y 2018 no ha incrementando la Patrica, a pesar de que los ingresos tributarios han subido en los últimos años en Andalucía, pero los ayuntamientos no lo han visto reflejados en sus números y se les ha congelado las partidas, no ha aumentado la transferencia condicionada a los ayuntamientos", ha aseverado Miranda.

El diputado del PP ha lamentado que "a pesar de que la Junta tiene fuentes de ingresos, hay ayuntamientos que están pasando dificultades muy graves, como el de Jerez, al que la Junta le debe 21 millones; La Línea de la Concepción, siete millones; y Jaén, donde la Junta le debe 12 millones; estas tres tiene un riesgo muy alto de sostenibilidad financiera, según la Airef".

Ha citado ayuntamientos con riesgo alto de incumplimiento los ayuntamientos de Granada, Otura, Algeciras o Almonte, y ha apuntado que la Airef señala otros municipios con riesgo moderado, como Cádiz, Los Barrios, Albox o Nerva, entre otros.

"Estos ayuntamientos tienen deuda y están en riesgo de sostenibilidad financiera y no pueden ni pagar las nóminas", ha aseverado el diputado del PP, quien ha aludido a las provincias andaluzas, apuntando que "por ejemplo a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla la Junta le debe 212 millones, o a la de Málaga le debe 170 millones".

Por ello, Miranda ha pedido que "se ponga en marcha mecanismos de actualización de la Patrica y que la Junta pague todo lo debe y siga cumpliendo con la ley establecida, pues hay ayuntamientos que están asfixiados y no pueden pagar las nóminas de cada mes".