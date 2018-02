Las Cortes de Aragón aprueban crear una comisión especial de estudio sobre la aplicación del impuesto de sucesiones

22/02/2018 - 15:18

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una propuesta del Partido Aragonés (PAR) para crear una comisión especial de estudio sobre la aplicación del Impuesto de Sucesiones en la comunidad, que ha sido apoyada por PP, Podemos y Ciudadanos, mientras que PSOE y grupo mixto --CHA e IU-- han votado en contra.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

La comisión también se plantea para considerar la introducción de mejoras por las considerables diferencias en la aplicación de este impuesto en Aragón respecto a otras autonomías y aligerar la presión fiscal de los aragoneses, según figura en la petición del PAR.

La diputada del PAR Elena Allué ha abogado por que esta comisión "sea ágil, eficaz y resuelva el agravio comparativo al que nos ha llevado este Gobierno", haciendo de Aragón la comunidad donde más se paga por este impuesto "injusto", "mil veces más que los canarios y cien veces más que los madrileños".

Por eso, ha pedido al Gobierno de Aragón que "deje de ir contra corriente" hacia "ningún sitio" por un "afán recaudatorio" y se rebaje un impuesto, que en caso de gobernar el PAR se suprimiría, ha dicho, porque "castiga el esfuerzo y el ahorro de toda la vida" y genera "perjuicios a muchas familias que renuncian a sus herencias o a sus ahorros para poder pagar el impuesto".

El diputado del PP Antonio Suárez ha dicho que si gobierna su partido estaría bonificado el 99 por ciento para todos los aragoneses, pero mientras tanto, "hay que modificarlo" frente al "inmovilismo" del Gobierno autonómico, cuando otros ejecutivos del PSOE, como los de Extremadura y Andalucía, "han movido ficha" y lo han rebajado.

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha advertido de que la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica desaconsejó su supresión y dijo que había que establecer un mínimo y máximo para todas las comunidades autónomas y que, si se eliminara, habría que incrementar otros, para recodar que el titular de este impuesto es el Gobierno.

BULOS

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha dicho que en su región el 7 por ciento de las herencias se rechazan, "la mayoría porque no pueden sufragar las deudas del fallecido", con un 90 por ciento de los herederos que no tributa y los que lo hacen pagan una media de 5.900 euros y ha apoyado esta comisión para "que se explique esto" y "dejen de escudarse detrás de bulos", así como porque "puede que haya margen de mejora en algunos casos excepcionales".

El diputado de Ciudadanos Javier Martínez ha estimado que "hay margen para rebajar" este impuesto, que "se tiene que adecuar para que las clases medias no tengan que pagarlo", y ha manifestado que el informe solicitado por su grupo permitirá aminorarlo, mientras que esta comisión "no hará más que intentar añadir tiempo" porque en las Cortes de Aragón "ya han comparecido expertos en fiscalidad en la comisión de especial de estudio sobre la financiación autonómica".

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha dicho que este es un impuesto "redistributivo y justo" para evitar que "la propiedad se concentren en unos cuantos" y la comisión de expertos "no tiene duda de que no hay que derogarlo", pero "sí regularlo, aunque en el Congreso de los Diputados, no aquí" para lograr una "armonización" entre todas las comunidades.

La diputada de IU-Grupo Mixto Patricia Luquin ha esgrimido que a pesar de esta comisión los grupos de la derecha "seguirán y seguirán" con este debate porque "no les valen las recomendaciones y conclusiones de los expertos" de que "no se puede suprimir ya que, si no, se tendría que compensar de otra forma".