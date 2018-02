La Junta considera que un proyecto del "calado" de la Ciudad Sanitaria "requiere un debate de la ciudad"

22/02/2018 - 15:55

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha considerado que un proyecto del "calado" de la Ciudad Sanitaria "requiere un debate de la ciudad", al tiempo que ha afirmado que mientras tanto se seguirá manteniendo las instalaciones sanitarias "de forma totalmente digna".

JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

"Nunca se ha descartado por parte de la Junta de Andalucía llevar a cabo esa inversión, pero sí quizás que tenemos primero aclarar qué es lo que queremos", ha dicho este jueves a preguntas de los periodistas sobre las reivindicaciones de esta infraestructura que se repiten desde el Ayuntamiento o colectivos como el Colegio Oficial de Médicos, la plataforma 'Jaén merece más'.

Desde esta plataforma, además, se ha hablado de "agravio" cuando dirigentes socialistas le hayan trasladado que no se puede acometer porque no es el momento económico adecuado y ahora se haya anunciado que Málaga tendrá un nuevo hospital para 2024. Cuestionada por ello, Cobo ha afirmado que "cada provincia tenemos también unas necesidades concretas, un número de población y unas atenciones que llevar a cabo", y ha subrayado que "en la provincia de Jaén desde luego que no se descarta".

En todo caso, ha defendido que "mantener la calidad de los servicios era una prioridad" y, aunque "en ese momento no teníamos capacidad para asumir grandísimas inversiones", ha habido "inversiones importantes", por ejemplo, con la apertura de cuatro centros de salud y un nuevo hospital en Cazorla que está "a punto de abrir".

Junto a ello, ha valorado el presupuesto destinado a "todo lo que tiene que ver con tecnología" para que cualquier paciente que "se acerque en nuestros centros tenga la seguridad de que va a recibir el tratamiento más puntero que en ese momento hay".

"Creo que eso (la Ciudad Sanitaria) requiere de un debate de la ciudad porque, en primer lugar, el espacio que estaba reservado, si no me equivoco una parte importante se le ha cedido a un centro comercial que se va a hacer allí. Con lo cual ya estamos hablando de que el espacio no sabemos si en este momento está en disposición", ha dicho.

No obstante, es necesario ese análisis "sobre todo" porque "un proyecto de ese calado requiere un debate de la ciudad" ante el "impacto enorme" que tiene, de modo que "hay que estudiarlo con detenimiento y ver cuál es la oportunidad".

"Mientras ese proyecto se puede llevar a cabo o no, hemos acometido la principal demanda, que era la eliminación de la tercera cama --está previsto en el marco de la reforma de la sexta planta del Neurotraumatológico y la liberación de espacio en el Médico-Quirúrgico-- y toda una reorganización del Complejo Hospitalario para que se pueda mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Y, mientras tanto vamos a seguir manteniendo nuestras instalaciones de forma totalmente digna", ha dicho.

También se ha pronunciado sobre este proyecto, puesto sobre la mesa hace más de una década, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE provincial, Francisco Reyes. Ha afirmado que, "si hubo un partido que apostó por hacer esa tarea fue el PSOE" y "la primera vez que desde la ciudad de Jaén se pusieron terrenos a disposición de la Junta para la Ciudad Sanitaria lo hizo un gobierno socialista en 2007".

"Terrenos que aportó el 50 por ciento la Diputación y 50 por ciento un acuerdo con un privado. Que como bien ha dicho la delegada, en este momento en parte de los terrenos donde se iba a construir la Ciudad Sanitaria se está construyendo un gran centro comercial", ha comentado.

En este sentido, ha expresado la "apuesta total" del PSOE por la mejora de las infraestructuras sanitarias y por la Ciudad Sanitaria. "Lo que esperamos y queremos es que de una vez por todas el Ayuntamiento lo plantee de manera definitiva, que ponga los terrenos a disposición del Gobierno de Andalucía, que los que había los quitó", ha concluido Reyes.