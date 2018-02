PSOE pide a Gobierno de Rajoy medidas "contra el 23% de brecha salarial" entre hombres y mujeres en la provincia

22/02/2018 - 16:40

La vicesecretaria provincial y responsable de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha exigido este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga en marcha "medidas contundentes ante el incremento hasta el 23 por ciento de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la provincia malagueña".

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Lima, que ha estado acompañada por la edil socialista en el Ayuntamiento de la capital Rosa del Mar Rodríguez, por la diputada provincial Estefanía Merino y por la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, María del Carmen Moreno, ha destacado la necesidad que se logre la "igualdad plena y efectiva".

En este punto, ha puesto como ejemplo lo que se ha realizado en Andalucía con la reforma de la Ley andaluza de Igualdad, "que incorpora y fortalece la labor de la inspección de trabajo". Además, ha indicado que esta iniciativa regional tiene una planificación anual de medidas que incluye un plan extraordinario para la discriminación de la brecha salarial por razón de género.

Según ha indicado, desde el PSOE en el Congreso se ha presentado una proposición no de ley para combatir esta brecha y otra para poner en marcha la ley de igualdad laboral. "Incluye apartados como la auditoría en empresas a partir de 50 trabajadoras, reforzar la tutela judicial efectiva de aquellas mujeres que están en la ilegalidad laboral o permitir la plena incorporación femenina a los espacios de decisión", ha detallado.

Con respecto al PP, Lima ha avisado a Rajoy de que "debe cumplir la Constitución ya que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, existe un texto legislativo aprobado por el gobierno socialista para garantizar este hecho que, a día de hoy, no cuenta con asignación presupuestaria".

Asimismo, ha criticado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, haya celebrado en Málaga este jueves un acto sobre la brecha salarial cuando "el PP no ha hecho nada para erradicar la brecha salarial, ni tienen iniciativas ni datos actualizados para conocer la realidad de este problema".

"Después de escuchar afirmaciones del PP que no consideran a las mujeres que cuidan a dependientes como trabajadoras, que en el tema de la brecha salarial no debíamos de meternos o negar la brecha salarial, vemos como ahora Moreno viene a la provincia a hacer un acto sobre la brecha salarial", ha criticado, indicando que el próximo 8 de marzo "pediremos que se reconozcan los derechos de las mujeres trabajadoras, tengan un sueldo o no".