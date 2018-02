El apoyo de González permite a PP continuar con el Metro-TUS y no paralizarlo como pedía la oposición

"No vamos a parar el Metro-TUS y no es verdad que hayamos tirado siete millones de euros", dice la alcaldesa

El apoyo del concejal no adscrito y exrepresentante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, David González, permite al equipo de Gobierno (PP) seguir adelante con el nuevo sistema del Metro-TUS y la reordenación de líneas implantada en el servicio de transporte urbano al rechazar las mociones de la oposición para que se paralice este proyecto que consideran "un auténtico despropósito que nadie quiere".

Los 'populares' junto con González han rechazado las tres mociones que se han debatido este jueves en el Pleno y en las que se cuestionaba este proyecto pidiendo su paralización en dos de ellas, una conjunta de PSOE y PRC y otra de IU transaccionada por el edil no adscrito Antonio Mantecón, y la vuelta al modelo anterior en otra que ha defendido la también no adscrita Cora Vielva.

No obstante, antes del debate de las iniciativas que han contado con el apoyo de PSOE, PRC, Ganemos y los ediles no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva a excepción de la de Saro en la que esta última se ha abstenido, el PP, a través del concejal de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, ha tratado de enmendar las propuestas de socialistas y regionalistas y de Vielva.

El PP quería que éstas solo pidiesen el estudio de mejoras, ajustes o medidas para lograr el correcto funcionamiento del sistema y hacerlo atendiendo a las sugerencias y propuestas transmitidas por asociaciones de vecinos, trabajadores del TUS, usuarios y otros colectivos, algo que para el portavoz socialista significa que el PP "no niega y reconoce" el "lío montado" con el Metro-TUS.

La enmienda ha sido rechazada en ambos casos porque tanto Casares como Vielva han considerado que eso que propone ahora el equipo de Gobierno debería de "haberse hecho antes" del desarrollo e implantación del proyecto del Metro-TUS, que Quirós ha insistido en defender en que "no es un invento político" sino un modelo en el que han trabajado "expertos de reconocido prestigio" del Grupo de Investigación en Sistemas de Transportes de la Universidad de Cantabria (UC).

Y ha reivindicado que "como cualquier proyecto requiere de adaptación, ajustes, mejoras y modificaciones para que las piezas se engranen correctamente", algo que también ha reiterado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha enfatizado que desde su puesta en servicio el 1 de febrero se apreciaron "desajustes" respecto al modelo matemático en el que está basado su funcionamiento, que ya se están corrigiendo, y que los vecinos, al igual que el sistema, también necesitan esa fase de "adaptación".

"NO VAMOS A PARAR EL METRO-TUS"

"No vamos a parar el Metro-TUS y no es verdad que hayamos tirado siete millones de euros", ha replicado la regidora municipal ante las duras críticas de la oposición, que no sólo la ha criticado a ella por haber "pedido paciencia" a los santanderinos tras "haber empeorado algo que funcionaba bien" sino también al "padre de la criatura", el exalcalde y hoy ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, sobre quien el edil de IU, Miguel Saro, se ha preguntado "si reconocería ahora a su vástago" con la "indignación" que ha causado entre los vecinos.

Antes del debate de las iniciativas sobre el Metro-TUS, la oposición ya sabía que no saldrían adelante porque González, al que denominan el "concejal número 14 del PP", votaría junto el equipo de Gobierno, pero su indignación ha sido máxima cuando la única explicación dada por éste en su intervención ha sido que "no estoy de acuerdo en su paralización".

Casares ha denunciado que el proyecto del Metro-TUS ha sido "un despropósito desde su origen" pero, una vez puesto en marcha, ha obtenido un "suspenso claro" porque "lo dicen todos los santanderinos sin excepción", que rechazan un modelo y una reordenación de líneas para cuyo diseño, ha lamentado, el PP "no ha contado con nadie".

"Nadie quiere el Metro-TUS", ha asegurado, al tiempo que ha advertido que se trata de un proyecto que, además de no cumplir con los objetivos con los que fue diseñado, ha supuesto una inversión de 7 millones frente a los 1,5 que iba a costar inicialmente y con él se "continúa con la privatización del servicio municipal".

Por su parte, el regionalista José María Fuentes-Pila ha manifestado que el Metro-TUS se ha alzado en sus 22 días en funcionamiento como "un modelo en contra de los ciudadanos y no para ellos" y ha lamentado la "soberbia y prepotencia" de los 'populares' por no querer reconocer que "han invertido siete millones en algo que no funciona".

También se ha referido a que la alcaldesa haya pedido "paciencia" a los vecinos tras "alterar toda su rutina" y le ha instado a que "no maree a los santanderinos que ya han tenido bastante en estos 22 días y asuma que no quieren el Metro-TUS".

"COMETER UN ERROR ES DE HUMANOS"

Por su parte, la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, ha instado a los 'populares' a "reconocer y asumir" que el proyecto ha sido "un error". "Cometer un error es de humanos, nadie les va a reprender si rectifican pero, si no lo hacen, eso sí que es realmente grave", ha dicho.

Mientras el edil de IU ha considerado que con el Metro-TUS "no hay ninguna mejora, todo es empeoramiento", y ha denunciado que con ello el PP "ha descohesionado" al municipio porque las mayores frecuencias de la periferia a los intercambiadores no son tales.

También ha criticado que el PP esté hablando con la asociaciones de vecinos por separado y le ha instado a negociar con la plataforma de afectados que se constituirá esta tarde y a la que el concejal de Movilidad Sostenible dice no reconocer porque ni está aún formado y además la encabeza el número 2 de la lista de IU a las municipales, el ahora presidente del CEUC, David Ruiz de Santayana.

En la misma línea se ha pronunciado Mantecón que, al ver que ninguna de las mociones saldría adelante, ha llamado a los santanderinos a movilizarse de forma "masiva" contra este proyecto, una posibilidad ante la que Casares ha felicitado irónicamente a los 'populares' porque serían "los primeros en sacar a miles de personas a la calle por un tema de gestión de política municipal".

Mientras que Cora Vielva, promotora de una de las iniciativas, ha denunciado algunos de los "graves problemas" derivados del Metro-TUS como "pagar varias veces billete si tienes que hacer transbordo y no tienes tarjeta" o las "largas esperas" en los intercambiadores, que "no están cubiertos y tienen goteras".

Frente a todas las críticas, Quirós ha considerado que "solo quieren paralizar y eliminar" el proyecto lo que para él es un síntoma del "inmovilismo y conformismo" de la oposición, que no quiere que la ciudad avance y les ha expresado su "repulsa" a que no hagan ninguna propuesta "más allá de paralizar y echar todo por tierra".

OTROS TEMAS

El debate sobre el Metro-TUS ha centrado buena parte del Pleno correspondiente al mes de febrero en el que también se han debatido dos iniciativas de IU y Mantecón en apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo, rechazadas con los votos de PP y González y la abstención de Vielva; y otra de PSOE y PRC para un estudio sobre a situación laboral de los trabajadores del Ayuntamiento y de las empresas municipales, así como un plan de igualdad específico, también rechazada con los mismo votos.

En esta materia, solo ha salido adelante una moción del PP para integrar el principio de igualdad e trato y oportunidades entre mujer y hombres en todas las acciones y decisiones, que ha contado con el apoyo de González y las abstenciones de Vielva y Saro.

Entre otros asuntos, también se ha rechazado, con los votos de PP y González, una moción de Saro y Mantecón para exigir que la empresa concesionaria del servicio de la grúa cumpla el contrato, y otra des mismo edil no adscrito sobre el convenio con el Ateneo de Santander.