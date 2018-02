Madrid. el consejero de cultura dice que él no hubiera pedido la retirada de la obra de santiago sierra

22/02/2018 - 16:47

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime Miguel de los Santos González, dijo hoy, respecto a la retirada en ARCO de la obra de Santiago Sierra 'Presos políticos en la España contemporánea', que él "no hubiera pedido su retirada".

Tras indicar que no se pronuncia sobre la retirada de la obra, porque fue un acuerdo entre Ifema, organizadora del evento, y la galerista, manifestó que "yo, como Jaime de los Santos, como ciudadano, no hubiera pedido la retirada de la obra, y tampoco, de ser galerista, hubiese retirado la obra".

Sobre la petición de disculpas por parte de Ifema, dijo que "rectificar es de sabios y pedir disculpas hace honorable a cualquier persona, y además era necesario".

Asimismo, afirmó que desde la Comunidad "se respeta la libertad de expresión y en los tres años que llevo gestionando la política cultural, lo he demostrado de manera más que sobrada". "Todos los artistas tienen que crear desde la más absoluta libertad", dijo el consejero de Cultura, quien aseguró que "no me muevo de este planteamiento".

PETICIÓN DE DIMISIÓN

También se refirió a la petición de dimisión por parte de la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, y dijo que es "su manera de defender que Sierra -el autor de la obra retirada- tendría que permanecer en ARCO", una reivindicación que es "legítima y justificada, pero a la cultura se le apoya todos los días estando cerca de quienes hacen cultura y no solamente hoy de manera oportunista".

La diputada de Podemos denunció durante su visita a ARCO la "censura" que se ha producido "en un momento en que la Presidencia de Ifema le corresponde a la Comunidad".

"No hemos escuchado la protesta del consejero Jaime de los Santos, que se le llena la boca hablando de la importancia de la creación y ahora no hemos escuchado ni una sola crítica", señaló.

La diputada dijo que si el consejero "no condena" la retirada de esta obra, "debería plantearse no sé si su dimisión, pero es grave que no haga nada para intentar que la obra regrese".

Sobre este mismo asunto, la diputada socialista Carmen Martínez Ten registró hoy una pregunta dirigida al Gobierno, para ser respondida en un Pleno, para conocer su opinión respecto de la retirada de esta obra de arte.

