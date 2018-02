El Ayuntamiento expone sus herramientas para influir positivamente en la alimentación de la ciudadanía

22/02/2018 - 17:16

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha inaugurado esta tarde la Jornada Nacional de la Alimentación, donde ha expuesto los distintos mecanismos que tienen las ciudades, y en concreto el Ayuntamiento de Zaragoza, para influir positivamente en la salud y alimentación de la ciudadanía.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

La jornada, que se celebra en Zaragoza del 22 al 23 de febrero está dirigida a farmacéuticos y está organizada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de Famacéuticos en la Alimentación. En ella se tratan temas relacionados con la alimentación y la nutrición, con la participación de expertos en alimentación, nutrición y farmacia.

En su discurso de inauguración, el alcalde ha manifestado la necesidad de una propuesta de sostenibilidad para los sistemas alimentarios, con una necesaria coordinación entre las diferentes administraciones.

"Pese a no tener competencias directas, las ciudades están siendo los actores más dinámicos de la administración en promover un giro hacia la sostenibilidad en los sistemas alimentarios. Quizá es precisamente por no tener competencias en agricultura que están más abiertas al cambio. Quizá por ser la administración más cercana a la ciudadanía, se preocupan por su salud y el bienestar, a pesar de no tener competencias -ni, por tanto, gasto presupuestario- en salud", ha señalado.

Promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Red de Ciudades por la Agroecología está reforzando la cooperación y la construcción de acciones innovadoras entre gobiernos de diferentes ciudades euroepas, acompañados por las sociedades civiles locales.

LIFE KM0

Otro de los mecanismos de influencia está vinculado a la creación de empleo local y proyectos productivos, que el Ayuntamiento realiza a través del asesoramiento y seguimiento a los proyectos creados a partir del proyecto LIFE, con aquellas nuevas personas que se inician en la agricultura ecológica, y facilitando el acceso a la tierra para protenciar la producción de hortaliza ecológica dentro de la huerta de Zaragoza.

En la actualidad se continua el trabajo iniciado con el proyecto Huertas Life Km0, para recuperar el suelo fértil periurbano en el que tradicionalmente se ha venido cultivando frutas y hortalizas, favorecer el consumo de ecológico de proximidad a través de circuitos cortos de comercialización.

En la jornada, el alcalde ha explicado que se está impulsando la creación de nuevos mercados y apoyando la comercialización de proximidad a través de la Muestra Agroecológica, con el apoyo a los agricultores en la búsqueda de propuestas para la comercialización conjunta que mejoren la eficiencia de la distribución y al mismo tiempo se alcance más demanda de producto ecológico y de proximidad.

La marca "Huerta de Zaragoza", para identificar a productores, tiendas y restaurantes que suministren fruta y verdura de la Huerta de Zaragoza es otro ejemplo del apoyo a la comercialización de circuitos cortos de distribución de nuestros alimentos. "Son ejemplos de lo que podemos aportar desde los Ayuntamientos para transformar el modelo alimentario de las ciudades hacía un modelo más sostenible con claros beneficios para el medio ambiente, empleo local y salud de las personas", ha subrayado.

Otra de las vías para influir en esa mejora es la incorporación de criterios de alimentación sostenible para la compra pública. El Ayuntamiento de Zaragoza lo ha puesto en práctica a través de los pliegos de condiciones de los comedores de las 12 escuelas infantiles municipales. En estas se apuesta por el producto ecológico y de cercanía, y se vincula con la huerta urbana de Zaragoza:

TRES POR SEMANA

Al menos tres días a la semana se sirve en el menú, como mínimo, un plato (primero, segundo o postre) de producto con certificado ecológico, primando la proximidad, es decir, la distancia entre el lugar de producción y el de consumo con el fin de reducir la huella de carbono.

Un mínimo del 50 por ciento de los platos alimenticios ecológicos deben incorporar verduras, hortalizas y/o frutas producidas en Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción de Zaragoza o por parte de productores de la 'Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza', todos ellos acreditados para producir y comercializar alimentos ecológicos.

El porcentaje total de productos hortofrutícolas frescos (verduras, hortalizas y frutas), producidos en proximidad es al menos del 15 por ciento a lo largo del año, expresados en porcentaje del peso total suministrado a lo largo del año.

El Ayuntamiento de Zaragoza también desarrolla campañas de sensibilización orientadas hacia la ciudadanía, el pequeño comercio y la hostelería, de forma que se comprendan los beneficios de este modelo de consumo, basado en productos ecológicos, de cercanía y de temporada con una mayor calidad nutricional y organolétptica.

El alcalde ha recordado su participación en 2015 con representantes de más de 100 grandes ciudades de todo el mundo en la firma del Pacto de Milán para las Políticas Alimentarias Urbanas. Esta firma está generando importantes y novedosos procesos en muchas de estas ciudades, algunos de ellos recogidos por la Red de Ciudades por la Agroecología.