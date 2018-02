Las escuelas cooperativas catalanas defienden la inmersión y reivindican su modelo

22/02/2018 - 17:33

Ofrecen 1.995 nuevas plazas para el próximo curso, 1.142 en P3

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Las escuelas integrantes de la Federación Cooperativas de Enseñanza de Catalunya (Fecec) han expresado este jueves su defensa de la inmersión lingüística, y han reivindicado su modelo de escuela, que cuenta con cerca de 17.000 alumnos este curso.

En rueda de prensa, su presidente, Josep Maria López, ha defendido el modelo de inmersión lingüística: "No se pueden crear dos escuelas", ha dicho, refiriéndose a la intención del Gobierno central de incluir la opción lingüística en la preinscripción.

"El mundo cooperativo nació teniendo entre sus principios básicos enseñar en catalán y el catalán", ha subrayado, y ha afirmado que el modelo actual de escuela catalana responde a la realidad.

Las escuelas cooperativas, que son concertadas o privadas, han dicho que son un movimiento que se gestiona de una forma diferente, con padres o profesores como propietarios, y ha reivindicado su modelo por el que no renunciarán: "Es un modelo de más de 50 años y por el que merece la pena luchar", ha dicho.

El director de la Fecec, Joan Segarra, ha recordado que del mundo concertado, las escuelas cooperativas son la parte "más pequeña" --son 41, la mayoría en comarcas de Barcelona--, y ha señalado que en ocasiones se sienten más cerca de la pública que de la concertada.

Ante afirmaciones de que la concertación puede segregar al alumnado, ha defendido que las cooperativas "no segregan, no son elitistas", y ha dicho que no se sienten interpelados cuando se realizan este tipo de ataques.

Segarra y López se han mostrado abiertos a debatir sobre las escuelas cooperativas pero "respetando de dónde vienen", y han recordado, por ejemplo, que en los países nórdicos la gestión de los centros está muy vinculada a las familias y en Francia hay escuelas públicas, con la titularidad de las familias.

PREINSCRIPCIÓN

Las escuelas operativas ofrecerán en la preinscripción del curso 2018-2019 un total de 1.995 plazas para la enseñanza obligatoria y no obligatoria, de las que 1.142 son para alumnos de P3 y 198 en primero de ESO en sus 41 centros en toda Catalunya.

Segarra ha resaltado que la gran mayoría de escuelas cooperativas son de entre 3 y 16 años, incluyendo Infantil, Primaria y Secundaria, y que presentan una "estabilidad" en las inscripciones en los últimos cursos.

Ha dicho que las escuelas cooperativas gozan de "prestigio" y no se tiene que cerrar ninguna, y que tienen unas ratio similares a los de la escuela pública.