CCOO y UGT animan a participar en la "histórica" huelga feminista del 8M con paros de dos horas en mañana y tarde

23/02/2018 - 11:58

Aseguran que se tiene que continuar con la lucha "los 365 días del año"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos CCOO de Madrid y UGT Madrid han animado este viernes a participar en la huelga general feminista convocada para el 8 de marzo y han señalado que hay que continuar con esta lucha "los 365 días del año".

La huelga, que tendrá lugar el 8 de marzo, bajo el lema '#VivasLibresyUnidas', llama a interrumpir la actividad productiva durante dos horas por turno, a partir de las 12 y de las 16 horas.

En ella, ambos sindicatos exigen un incremento de las recursos técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo y mejorar los criterios de vigilancia y control del cumplimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, piden activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad o la retribución de las excedencias por cuidado familiar; así como fortalecer los servicios públicos o promover una ley para la igualdad salarial y avanzar en la representación paritaria en los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales.

Durante el acto de informativo de este viernes sobre la huelga en la sede de UGT, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha señalado, en primer lugar, que le "encanta" estar en una mesa informativa con "más mujeres que hombres", al mismo tiempo que ha reconocido que hay que "feminizar el sindicato", para empezar el ejemplo desde sus organizaciones.

Así, López Reillo ha criticado que el PP diga que esta huelga es "elitista e irresponsable". "Decir que es irresponsable que la mitad de la población gane menos, un 27 por ciento. Eso sí que es irresponsable, que tengamos personas que se estén desahuciando y los pensionistas salgan también a la calle",

"Yo no quiero que pasen 30 o 100 años para que las mujeres puedan equipararse. Ahora en la sociedad tenemos familias monomarentales y son las que menos cobran, por eso es necesaria una ley orgánica de igualdad salarial, con medidas", ha pedido López Reillo.

En esta línea, el secretario general de UGT Madrid ha criticado que hay 22 millones destinados a violencia de género, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "deja sin ejecutar 5 millones cada año destinados a esta materia".

"SI NO HACE LA HUELGA, QUE CUMPLA COMO PRESIDENTA"

Por su parte, el secretario general CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha vaticinado que el día 8 de marzo "será histórico", como "un impulso a una reivindicación permanente, que es terminar con una injusticia que no se sostiene en el siglo XXI".

"Todo el mundo reconoce que existe esa injusticia y hay que terminar con ella, y ese es el sentido que tiene el 8M y por eso tenemos el compromiso de que todos los días sea el 8M y tenemos un compromiso firme de que para terminar con esta injusticia significa que haya cambios culturales en los usos de las costumbres , en el pensamiento hegemónico y fundamentalmente en el terreno de lo laboral", ha señalado Cedrún.

Para ello, el secretario general de CCOO Madrid ha indicado que se necesitan "políticas públicas" para ayudar "al cuidado de los menores y mayores".

"Nuestra presidenta dice que va a trabajar mucho el 8 de marzo, que estos datos los trabaje, para ver cómo vamos avanzar en esta Comunidad con un plan potente, que terminemos los problemas de salario. Si no quiere hacer la huelga, que cumpla como su papel de presidenta y nos haga una propuesta", le ha instado la dirigente autonómica.

La secretaria organización UGT Madrid, Rosa María Moreno, ha indicado que acababan de registrar la huelga para que el día 8 en la Comunidad se reivindique la desigualdad social, la brecha salarial, la violencia de género y los asesinatos de las mujeres, bajo el lema '#VivasLibresUnidas'.

"Esperamos que sea un éxito y pedimos que se participe, que se haga muy visual, que lo hagan las mujeres y los hombres también participen", ha incitado Moreno.

La secretaria de Igualdad de UGT, Ana Sánchez, ha trasladado que quieren denunciar la situación de "desigualdad que viven las mujeres".

"Somos las campeonas del desempleo, estamos sufriendo situaciones de acoso por razón de género y por razón de sexo, las mujeres somos las grandes pagadoras del desmantelamiento del estado de bienestar. Estamos hartas ya. La diferencia salarial en Madrid ha ascendido en un 27 por ciento, decimos a los trabajadores que participen el día 8 y que seguir una lucha continuada los 365 días del año. Pedimos justicia y por eso hemos convocado esta huelga", ha reivindicado.

Además, ha lamentado que no haya medios en las escuelas y no se esté trabajando para una sociedad más igualitaria. No se avanza, si no hay políticas activas y no se apuesta desde los poderes públicos por la igualdad, no vamos a tardar cien años en conseguir esa igualdad tardaremos toda la historia", ha agregado.

Por su parte, la secretaria de Mujer de CCOO, Pilar Morales, ha recordado que el 8 de marzo se conmemora que fueron asesinadas trabajadoras que estaban en huelga y, por ello, "hay que tener respeto a la huelga que es para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras".

"Las actitudes se combaten con políticas, algunos tienen buenos gabinetes de prensa, pero las mujeres que mueren asesinadas son trabajadoras con pocos medios, que no se han podido independizar de ese maltratador. La muertes es el ultimo paso, pero llevan una tortura todo ese tiempo que no merece nadie", ha lamentado Morales.

En esta línea, la secretaria de organización CCOO Madrid, Paloma Vega, ha señalado que es una huelga convocada a nivel estatal, "que este viernes han registrado la confirmación de ella en la Comunidad de Madrid, y que es un paro de dos horas por turno".

"Estamos reivindicando con esta convocatoria, la justicia social para intentar conseguir derechos laborales y sociales y de ciudadanía, tenemos que hacer una sociedad más igualitaria en beneficio de todos", ha añadido.