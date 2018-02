Fernández dice que el Gobierno asturiano hace suyas las reivindicaciones del 8 de marzo

23/02/2018 - 12:51

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha manifestado este viernes que el Gobierno asturiano hace suyas y asume como propias las reivindicaciones del próximo 8 de marzo y se ha mostrado convencido de que la convocatoria será "todo un éxito".

"El Gobierno estará con las reivindicaciones del 8 de marzo y además nos seguiremos esforzando, como hacemos ahora, en luchar contra la brecha de género, la brecha salarial y por la igualdad", ha dicho Javier Fernández en respuesta a una pregunta del portavoz de Podemos, Emilio león, sobre la postura del Ejecutivo respecto al próximo 8 de marzo.

No obstante el presidente asturiano ha indicado que esas reivindicaciones feministas "no las lidera ninguna organización política y no conviene que nadie se ponga ninguna medalla". "Esto es otra cosa, es trasversal y es diferente. No debemos de capitalizar el mensaje desde ninguna organización política", ha advertido el presidente asturiano.

Así, sobre la recomendación de Podemos de que se ponga a trabajar en favor de las mujeres, ha manifestado que "los gobiernos no se ponen nunca en huelga" y ha asegurado que lo que si harán ese día es participar en el acto institucional ya que los consejeros no tendrán ningún acto más en agenda.

Ha añadido que la política "no es magia, es hacer cosas" y ha recordado que ha sido un gobierno socialista el que ha promovido la ley de Igualdad, la ley contra la violencia de Género o el Plan estratégico de Igualdad en Asturias, entre otras medidas.

"Somos una de las 5 comunidades que cuentan con un observatorio contra la violencia de género, no hemos recortado fondos en la lucha contra la violencia de género", ha dicho Javier Fernández que ha nombrado más medidas de esta índole para defender el trabajo de su Ejecutivo.

Ha abogado también por combatir "día a día y con trabajo y políticas" la brecha salarial y ha anunciado la próxima colaboración con sindicatos y empresarios con este fin y ha animado a denunciar cualquier discriminación salarial.

Por su parte Emilio León ha indicado que chocan las respuestas políticas con la situación real y ha destacado las cifras que muestran la situación real, de manera concreta en el Principado de Asturias, donde existe una amplia brecha salarial.

Ha lamentado que quienes no quieren hablar de brecha salarial entran "de cabeza" si se habla de la palabra portavoza. "No les molestan las palabras nuevas es que tampoco les gustan las viejas, como huelga o feminista", ha manifestado.

Así, León ha defendido lo huelga feminista del próximo 8 de marzo y ha pedido el Gobierno asturiano que se ponga del lado de las mujeres. "Usted lo que tiene que hacer el 8 de marzo no es ponerse en huelga es ponerse a trabajar", ha recomendado al presidente asturiano.