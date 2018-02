El PSOE exige "sentido común y no más ocurrencias" al Ministerio de Educación sobre las lenguas cooficiales

23/02/2018 - 13:11

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ha exigido este viernes al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, "sentido común y no más ocurrencias" en relación a la regulación de las lenguas cooficiales.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Ferraz, respondía así preguntada por unas declaraciones en las que el ministro sugirió que el abordaje de las lenguas cooficiales "requeriría de un tratamiento común" y apuntó que esa es probablemente una de las vías" a explorar en su departamento "para ver cómo se acomoda primero al esquema competencial español".

"El ministro no se ha dirigido a nosotros, lo ha hecho a través de los medios de comunicación. Exigimos sentido común y no más ocurrencias", ha dicho Lastra, para recordar que Méndez de Vigo no ha elevado propuesta concreta alguna en ninguno de los espacios de diálogo abiertos: la subcomisión para un Pacto de Estado en el Congreso, el Consejo Escolar y la Conferencia Sectorial de Educación.

"Con las lenguas no se juega, con la educación no se juega y hay que ser serios. Nosotros estamos siendo muy serios y reflexivos y nos sentaremos a dialogar en estos tres espacios cuando el gobierno haga esta propuesta, pero no podemos valorar lo que no conocemos", ha añadido.