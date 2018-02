El Parlamento reclama por unanimidad que los ganaderos con pastos quemados puedan cobrar la PAC

23/02/2018 - 13:20

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El Parlamento gallego ha pedido este viernes por unanimidad --tras una iniciativa del PSdeG transaccionada con el PPdeG-- a la Xunta que haga todas las gestiones oportunas para que los ganaderos afectados por los incendios puedan cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) por la totalidad de su superficie, incluidos los pastos quemados.

Y es que, según la normativa actual, aquellas tierras destinadas al pasto de animales que hayan resultado quemadas en incendios quedan excluidas del cobro de las ayudas comunitarias.

Por ello, esta petición del Parlamento, que ha salido adelante en la comisión de Agricultura, emplaza a la Xunta a actuar para que los productores no tengan que "cerrar su explotación debido a la inviabilidad económica en un momento y situación excepcional".

El diputado socialista José Quiroga ha recordado que la ola de incendios de octubre tuvo un "gran impacto negativo en la actividad ganadera", con pastizales y prados arrasados por el fuego. Así, denuncia que el hecho de que los afectados no puedan acceder a ayudas europeas supone "une efecto político-administrativo que se muestra con toda la crueldad como una especie de doble castigo a los ganaderos".

Quiroga exige actuar ante la "espada de Damocles que pende sobre los ganaderos de que pierdan parte de esas ayudas". "Queremos que nuestros ganaderos no sean víctimas por doble partida", señala.

Esta propuesta ha alcanzado el consenso de todos los grupos. Al respecto, Paula Quinteiro (En Marea) valora que haya acuerdo para "dar facilidades a estas explotaciones". Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), ve "razonable" la propuesta". Y José Balseiros (PPdeG) muestra la "conformidad" de su grupo con la petición, si bien destaca la "sensibilidad" de la Consellería de Medio Rural con esta cuestión.EL PP RECHAZA UN PLAN DE CHOQUE CONTRA LA VELUTINA

Otro de los debates en la mañana de este viernes en la comisión de Agricultura se ha centrado en la petición de En Marea de un plan de choque contra la avispa velutina. Ha contado con el respaldo del PSdeG y BNG, pero con el rechazo de los populares.

Este plan demandaba una batería de medidas como un trampeo masivo en primavera, ayudas específicas para apicultores y potenciar líneas de investigación.

En este sentido, Paula Quinteiro (En Marea) censura que la Xunta "no está tomando las medidas adecuadas" mientras esta especie invasora ha invadido "el 70% del territorio" desde 2012.

Además, censura que "no se están dando pasos" con la coordinación de la lucha contra la velutina, mientras la comisión de seguimiento "no es funcional" y las trampas que repartió la Xunta "son insuficientes". Por este motivo, los ayuntamientos están "asumiendo ellos el coste" y "actuando por su cuenta", incluso "intentando coordinarse con la Consellería de Medio Rural sin respuesta".

Una de las cuestiones sobre las que ha puesto el foco Quinteiro ha sido el reproche a la Xunta y a los populares de que "es ridículo" que digan que "apuestan por la investigación", "cuando solo tienen un convenio firmado" mientras las diputaciones destinan más fondos que el Gobierno gallego a este fin, recrimina.

Sobre este extremo, Mini (BNG) ha clamado porque en la investigación y lucha biológica "no se están dando los pasos necesarios" por parte de la Xunta, ya que "no se sabe cómo se extiende el bicho" ni "cómo se asienta". "No sabemos nada de su vida privada, necesitamos que salga en Sálvame Deluxe", ha bromeado.

En esta línea, José Manuel Pérez Seco (PSdeG) muestra su "gran preocupación" por un asentamiento de la velutina con unos niveles "alarmantes". Cree "importante comenzar cuanto antes" la prevención, con acciones "antes de que llegue el calor" y evitar el incremento de nidos primarios.

En contraposición, Raquel Arias (PPdeG) ha defendido el trabajo de la Xunta contra una plaga que "vino para quedarse". Justifica la negativa a la propuesta de En Marea en que "no hay nada nuevo", pues "presentan vez tras vez la oferta de un trampeo masivo", pero "todos los datos científicos y de experiencias dicen que eso no se debe hacer".