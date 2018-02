El Ayuntamiento critica que la Comunidad votó dejar la obra de Sierra fuera de ARCO y pide "no falsificar la realidad"

23/02/2018 - 13:19

Luis Cueto asegura que la "autocensura" es un "cáncer" y que hay que "reaccionar vivamente"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, ha criticado que la Comunidad de Madrid votara dejar la obra de Santiago Serra, 'Presos Políticos', fuera de ARCOMadrid y le ha pedido "no falsificar la realidad".

Así lo ha indicado Cueto en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de la retirada de ARCO de la obra del artista Santiago Sierra, que según la Comunidad fue "acuerdo absolutamente consensuado" entre la galería y el presidente del Comité Ejecutivo, Clemente González.

Según ha explicado Cueto, cuando se enteraron de esta decisión, pidieron una reunión con el presidente del Comité Ejecutivo, la fundación Monte de Madrid, la Cámara de Comercio y la Comunidad, para que se rectifique esta decisión.

"Desde el Ayuntamiento y la Fundación Monte de Madrid pedimos que se rectifique, pero la Cámara de Comercio y la Comunidad creen que es mejor no rectificar, porque es mas lioso. Me irrita que al día siguiente se quiera falsificar la realidad, cuando alguien dice defendemos la libertad de expresión, haberla defendido antes. Votaron y defendieron que debía dejarse la obra fuera de ARCO. No tomaron la decisión, pero cuando se plantea que se rectifique, ellos votan en contra", ha lamentado.

En esta línea, el coordinador general de la Alcaldía de Madridha insistido al Gobierno regional que "no jueguen con las palabras cuando tomaron la decisión de no rectificar".

La alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, decidió ayer no asistir a la inauguración de ARCOmadrid para expresar su "disconformidad" con la retirada de la obra de Santiago Sierra.

A este respecto, Cueto ha sostenido que la alcaldesa no acudió al evento "en señal de protesta", para dejar "clara" la postura del Ayuntamiento.

De acudir, el coordinador general de la Alcaldía, ha asegurado que "podía entenderse" que estaban avalando una situación que no conjuga con "el espacio de libertad que quiere ser Madrid".

LAS DISCULPAS DE IFEMA SON SUFICIENTES

Sobre las disculpas del presidente ejecutivo de Ifema, Cueto ha asegurado que "son suficientes", porque era algo que "no había estado bien".

"Ifema entiende que ha habido un error y que lo lamenta. Las cosas han vuelto a sus sitio, Madrid ha vuelto a ser un espacio de libertad y las cosas ya han quedado claras y nos satisface que las cosas hayan vuelto a estar donde deben estar", ha añadido.

Por último, Cueto ha señalado que "esta peripecia no ha sido mala cosa", para ver que situaciones de este estilo "no pueden ser". "La autocensura es un cáncer y tenemos que reaccionar vivamente, con la actuación que cada uno hacemos y a todos nos toca estar alerta", ha concluido.