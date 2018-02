UGT reprocha a CCOO y USO querer convocar una huelga de ambulancias en Canarias para pedir "limosna"

23/02/2018 - 13:21

El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, y el responsable del área de las Ambulancias de este sindicato, José Iván Amador, han reprochado este viernes a CCOO y a USO querer convocar una huelga "de mínimos" en el sector y para pedir "limosna", ya que consideran "insuficientes" las reivindicaciones que estos sindicatos alegan para ir a un paro.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)

Santana explicó, en rueda de prensa, que los trabajadores del sector tendrían que estar trabajando a través del concurso de licitación pública del Gobierno de Canarias, que todavía no ha salido aunque se espera que esté en marzo. En este sentido, consideró que el que no se conozcan las cláusulas de dicho concurso, no puede ser un elemento que frene la "lucha para conseguir mejoras sociales y retributivas" con las empresas del sector.

Además, apuntó que también existe un acuerdo con el Gobierno de Canarias para que los trabajadores en caso de que las empresas que cojan el servicio, no sean las actuales, subroguen los acuerdos de los convenios de referencias. Por ello, incidió en que "no es el momento a ir a una reivindicación, ni a una huelga de mínimo, es el momento de una huelga de máximo porque la recuperación es evidente", de ahí que instó, principalmente a CCOO (que representa al 95 por ciento del sector), a estudiarla.

Por su parte, Amador consideró "ridícula" la petición de CCOO y USO de solicitar una subida salarial del 1,5 por ciento, ya que está "muy por debajo" de lo que pedía la Administración, y porque los sueldos llevan congelado desde 2013. Asimismo aseguró que "no" entiende que los sindicatos mayoritarios "no" atiendan al compromiso del Gobierno regional de actualizar los salarios.

Añadió que la patronal pide una subida del 0,5 por ciento, mientras que UGT un incremento del 6 por ciento y la Administración se centra en la última tabla del convenio de 2016 que se sitúa en un 5,5 por ciento. Además apuntó que al inicio de la negociación entre sindicatos y patronal, hace un año y medio, CCOO pidió un aumento del 2,5 por ciento y USO de un 3 por ciento, de ahí que cuestionan la petición a la baja que realizan ahora CCOO y USO de 1,5 por ciento.

Asimismo, se refirió a la problemática del sector, entre las que citó la falta de conciliación familiar, la contratación de personas en práctica o el pago de la hora nocturna a 0,50 euros. "No podemos seguir alargando esta situación", apostilló.

Por todo ello Amador matizó que "el interés de esta huelga no es mejorar los derechos de los trabajadores" y muestra de ello, puntualizó, es que no han redactado los derechos que solicitan, "ellos --CCOO y USO-- piden limosna".

"No podemos estar preocupado de lo que va a ganar una empresa. Nosotros nos tenemos que preocupar por los derechos económicos y laborales de los trabajadores", sentenció.